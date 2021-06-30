Був під санкціями РНБО: в Луганській області затримали "кримінального авторитета" з Грузії

Наразі вирішується питання про депортацію зловмисника на батьківщину.
У Луганській області правоохоронці затримали "кримінального авторитета" з санкційного списку РНБО.
Про це інформує пресслужба Нацполіції.
Під час відпрацювання оперативної інформації було затримано трьох громадян Грузії. Один з них виявився "кримінальним авторитетом", який перебував у списку санкцій РНБО.
"Чоловік перебуває у санкційному списку згідно з додатком № 1 до рішення РНБО від 14 травня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", — йдеться в повідомленні.
Наразі поліція разом з Державною міграційної службою вирішують питання про примусове повернення затриманих на батьківщину.
Нагадаємо, 14 травня РНБО запровадила санкції проти 557 злодіїв у законі і 111 іноземців, які є кримінальними авторитетами.
21 травня президент України Володимир Зеленський увів рішення у дію.
Своєю чергою секретар РНБО Олексій Данілов відзвітував, що станом на 4 червня з України депортували всіх "злодіїв в законі". На момент накладення санкцій РНБО 14 травня їх налічувалось 17.