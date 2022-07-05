Був російським агентом: СБУ викрила помічника нардепа, завербованого ФСБ (фото)

За співпрацю з ворогом він щомісячно одержував від російських спецслужб від 1,5 до 4 тисяч доларів.

Служба безпеки України викрила на державній зраді помічника народного депутата України. Російський агент здійснював розвідувально-підривну діяльність в органах влади.

Про це повідомили в СБУ.

Посадовець був завербований співробітником 9 управління 5 служби ФСБ Юрієм Водолазкім під час поїздки до Москви. Згодом той передав агента на "зв’язок" своєму керівнику – Дмітрію Зубарєву.

Своєму російському куратору зрадник передавав розвіддані про міжнародну співпрацю, внутрішньополітичний курс, зміцнення кордону з РФ і проведення АТО/ООС на сході України. За співпрацю з ворогом він щомісячно одержував від російських спецслужб від 1,5 до 4 тис. дол.

Для збору розвідданих зрадник використовував широке коло особистих знайомств і статус помічника чинного нардепа.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру у державній зраді. Йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Наразі досудове розслідування закінчено, матеріали передано в суд.

Нагадаємо, проросійському блогеру з Донецька повідомили про підозру у державній зраді та пособництві державі-агресорці.

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