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Був Шахід і нема: Сили оборони збили іранський дрон-камікадзе над Миколаєвом

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Поблизу Миколаєва українські захисники знищили ворожий дрон.

БпЛА намагався атакувати об'єкти інфраструктури в місті.

Про це повідомляє Повітряне командування "Південь".

"Сьогодні, 25 вересня, близько 15.00 години, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито дрон-камікадзе "Shahed-136", яким російські окупаційні війська намагалися атакувати Миколаїв", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в Одесі пролунала серія вибухів. Російські окупанти атакували місто за допомогою іранських дронів-камікадзе.

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