Був Шахід і нема: Сили оборони збили іранський дрон-камікадзе над Миколаєвом

Поблизу Миколаєва українські захисники знищили ворожий дрон.
БпЛА намагався атакувати об'єкти інфраструктури в місті.
Про це повідомляє Повітряне командування "Південь".
"Сьогодні, 25 вересня, близько 15.00 години, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито дрон-камікадзе "Shahed-136", яким російські окупаційні війська намагалися атакувати Миколаїв", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що в Одесі пролунала серія вибухів. Російські окупанти атакували місто за допомогою іранських дронів-камікадзе.
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