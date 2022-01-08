Був у кімнаті: у Вінницькій області згорів 7-річний хлопчик

Був у кімнаті: у Вінницькій області згорів 7-річний хлопчик

40-річна мати дитини отримала опіки.

У с. Тараски Хмільницького району Вінницькій області під час пожежі, яка спалахнула у будинку, загинув 7-річний хлопчик. Дитина на момент займання перебувавала у кімнаті.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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Повідомлення до Служби порятунку надійшло о 00:51 8 січня

"Рятувальники побачили, що вогнем охоплено одну із кімнат житлового будинку, загальна площа якого близько 80 кв.м. О 03:18 загоряння було ліквідовано", - розповіли у відомстві.

Під час огляду місця пожежі було виявлено загиблого 7-річного хлопчика. Термічний опік кистей обох рук II ступеня отримала 40-річна мати.

Полум'я знищило шиферне перекриття та внутрішнє оздоблення кімнат будинку.

Наразі обставини, що призвели до трагічних наслідків з'ясовуються фахівцями.

Як вберегти дітей - поради рятувальників:

Якщо ви залишаєте дитину вдома саму, переконайтеся що всі наявні в помешканні електроприлади та газове обладнання перебуває у справному стані, а сірники сховані у недоступному місці;

Не залишайте дітей вдома одних, якщо вони не здатні самостійно вирішити проблеми, які можуть виникнути;

Вирушаючи на відпочинок до водойми або на природу стежте за тим, щоб діти не залишались без нагляду;

Стежте за тим, щоб малолітні діти не відвідували самостійно місцеві ставки, річки, покинуті будівлі;

Виховуйте у дитини свідоме ставлення до правил безпеки життєдіяльності

Нагадаємо, у Дніпрі за 40 хвилин згоріла двоповерхова приватна будівля.

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