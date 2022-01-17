В Івано-Франківську хлопець випав з 9 поверху, фото з місця події / "Галка"

"Був у шоці і намагався встати": в Івано-Франківську з 9 поверху випав 17-річний хлопець (фото)

"Був у шоці і намагався встати": в Івано-Франківську з 9 поверху випав 17-річний хлопець (фото)

Юнак зараз у критичному стані в реанімації.

У неділю вранці, 16 січня, в Івано-Франківську зі сходової клітки дев'ятого поверху будинку впав 17-річний хлопець. Подія сталась на вулиці Пасічній.

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Про це "Суспільному" повідомила речниця патрульної поліції області Христина Мриглід.

Юнака госпіталізували до реанімації обласної клінічної лікарні о 8:45 год. Як розповів директор медзакладу Андрій Яворський, хлопець - у критичному стані: у нього діагностували травми органів грудної клітки, органів черевної порожнини. Також у нього є складна травма хребта.

Як пише місцеве видання "Галка" з посиланням на інформацію від очевидців, молодик впав з девʼятого поверху, спочатку на дах підʼїзду, а тоді на землю, після чого намагався самотужки встати.

В Івано-Франківську хлопець випав з 9 поверху, фото з місця події / "Галка"

“Мій чоловік виходив з під’їзду і почув сильний гуркіт. Впав на дах, а потім на землю… Побіг до нього, ще були очевидці. Одразу допомогли стати йому, кажуть той був у великому шоці й не розмовляв. Будемо сподіватися, що все добре з ним”, – розповіла місцева мешканка.

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