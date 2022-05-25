Був у стані клінічної смерті: у Львові врятували 30-річного чоловіка, який знепритомнів на пробіжці

Був у стані клінічної смерті: у Львові врятували 30-річного чоловіка, який знепритомнів на пробіжці

У Львові медики врятували 30-річного чоловіка, який раптово знепритомнів на пробіжці.

Лікарі швидкої врятували 30-річного чоловіка, який раптово знепритомнів на пробіжці у Львові. Чоловік перебував у стані клінічної смерті, але на 6-й хвилині реаніаміції медикам вдалося відновився його ритм серця і він почав самостійно дихати.

Про це сьогодні, 25 травня, повідомили у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, лікарі якого виїхали на виклик до пацієнта.

Як розповіли в Центрі, ввечері бригада швидкої отримала виклик про непритомного 30-річного чоловіка з порушеним диханням. Вже за 7 хвилин лікарі прибули на місце події.

"Молодому чоловіку, який лежить, очевидці намагаються проводити натиски на грудну клітку. З анамнезу від свідків відомо, що ймовірно, він повертався з вечірньої пробіжки, про це свідчить і одяг пацієнта", - розповів лікар Ігор Марчук, який працює на ПС-1 станції "Львів".

Під час первинного огляду лікарі вивявили ознаки клінічної смерті у молодика і одразу ж розпочали його реанімувати. Так, на 6 хвилині у пацієнта відновився ритм серця та самостійне дихання.

фото / Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

"Розпочато серцево-легеневу реанімацію (СЛР), оцінка ритму - фібриляція шлуночків - дефібриляція, серцево-легенева реанімація, інтубація трахеї + санація трахеобронхіального дерева; оцінка ритму - асистолія - адреналін, СЛР - на 6-ій хвилині відновлення ритму, близького до синусового, відновлення пульсації на периферії та поява самостійного дихання", - розповіли медики про реанімаційні заходи, до яких вони вдавалися.

Чоловіка вдалося реанімувати, фото / Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

Так пацієнта вдалося врятувати.

Медики також порадили перед заняттями спортом чи початком пробіжок обв'язково проконсультуватися у лікаря.

Читайте також: