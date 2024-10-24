"Був ухилянтом": Марцінків повідомив про подальшу долю власника собаки, який загриз лебедя на озері

Власника собаки, який загриз лебедя на міському озері Івано-Франківська, мобілізували.

Про це в ефірі ТРК "Вежа" повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає "КУРС: новини Івано-Франківська".

"Я знаю, що ця людина була ухилянтом і вона сьогодні потрапила у лави Збройних сил України", – повідомив міський голова.

Він додав, що власник має відшкодувати вартість лебедя, який "за документами коштував" 14,5 тис. грн.

Що сталося у парку

Як вже повідомлялося, у четвер, 24 жовтня, в Івано-Франківську собака породи хаскі, якого вигулював господар у міському парку, напав на чорного лебедя на острівці посеред озерця.

Відео з місця події швидко поширилося Мережею. На кадрах видно, що господар намагався вгамувати собаку, проте той не слухав його команд і влаштував полювання на інших птахів.

В поліції Івано-Франківської області було встановлено особу 27-річного власника агресивного собаки. На чоловіка склали адміністративний протокол за ч. 3 ст. 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Окрім штрафу, тварину у власника мають конфіскувати.

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