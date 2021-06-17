Був ув'язнений за подвійне вбивство та крадіжку: на Буковині в колонії вчинив самогубство 31-річний чоловік

31-річний чоловік був з Дніпропетровської області.

У Сокирянській виправній колонії Чернівецької області в середу, 16 червня, вчинив самогубство 31-річний засуджений за подвійне вбивство та крадіжку.

Про це повідомили в прокуратурі Чернівецької області.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та планують притягнути до відповідальності посадових осіб колонії.

"Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру судових рішень за ч.1 ст. 115 КК України з відміткою самогубство. Досудове розслідування здійснюють слідчі Дністровського районного відділу поліції", - повідомили в прокуратурі.

Відомо, що 31-річний чоловік був з Дніпропетровської області. Його до 14 років позбавлення волі в 2012 році судили за подвійне вбивство та крадіжку.

Нагадаємо, в Тернопільській області 13-річна дівчинка через сварку батьків намагалась вчинити самогубство.

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