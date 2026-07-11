Був в епіцентрі вибуху: під час удару КАБом по Запоріжжю загинув 22-річний поліцейський

Дмитро Беліменко

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У Запоріжжі внаслідок російського авіаудару КАБом загинув 22-річний лейтенант поліції Дмитро Беліменко.

Про це передає пресслужба поліції Запорізької області.

Трагедія сталася вчора, 10 липня. Незважаючи на свій молодий вік, Дмитро свідомо обрав шлях захисту правопорядку та безпеки громадян у прифронтовому регіоні. Колеги та керівництво згадують його як відповідального, мужнього та відданого своїй справі офіцера.

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Свою службу в лавах Нацполіції хлопець розпочав у вересні 2020 року. З січня 2026 року ніс службу в запорізькому регіональному підрозділі Департаменту стратегічних розслідувань (ДСР).

10 липня російські окупанти поцілили в цивільну інфраструктуру Запоріжжя КАБом.

«Перебуваючи на службі та виконуючи свої безпосередні обов’язки, Дмитро опинився поряд з епіцентром вибуху. Отримані ним поранення виявилися несумісними з життям. Ворожа КАБ в одну мить обірвала великі плани на майбутнє, успішну кар’єру та ціле життя, яке тільки-но починалося», — розповіли у поліції.

Нагадаємо, 10 липня росіяни завдали удару по центральній частині Запоріжжя. Через удари КАБами зруйновано житлові та нежитлові будівлі. Є загиблий.

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