Був весь у крові та тікав босоніж: на Хмельниччині дружина та теща вигнали з дому і тяжко поранили чоловіка

Був весь у крові та тікав босоніж: на Хмельниччині дружина та теща вигнали з дому і тяжко поранили чоловіка

Потерпілого госпіталізували до реанімації, він у критичному стані.

У с. Томашівка Хмельницької області у вівторок, 28 грудня, дружина та теща вигнали з дому 47-річного чоловіка. Коли він намагався потрапити до будинку, то кохана поранила його ножем.

Про це повідомили в Нацполіції Хмельницької області.

За даними слідства, чоловік разом із дружиною та тещею випивали. Проте о 19:00 між ними стався конфлікт під час якого жінки вигнали з дому 47-річного чоловіка. Він розбив палицею вікно, щоб потрапити до будинку. Тоді дружина вихопила ножа та поранила чоловіка.

Закривавлений чоловік босоніж втік до сусіда та попросив про допомогу. Той викликав поліцію.

Потерпілого госпіталізували до реанімації, він у критичному стані. 34-річну дружину чоловіка затримали. Триває слідство.

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