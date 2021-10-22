"Був єдиним сином у мами": у Чернігівській області від коронавірусу помер 15-річний підліток

"Був єдиним сином у мами": у Чернігівській області від коронавірусу помер 15-річний підліток

Хлопчик мав важкі супутні захворювання.

У Чернігівській області від коронавірусу помер 15-річний підліток на ім'я Герман. Хлопець 3 дні пробув у лікарні, але врятувати його життя не вдалося.

Про це повідомляє OBOZREVATEL.

До лікарні потрапив у важкому стані

Учень 9-го класу Корюківської школи №4 помер від коронавірусу 18 жовтня у Чернігівській обласній дитячій інфекційній лікарні. До медзакладу його доправили у важкому стані. Там він пробув 3 дні.

У медзакладі розповідають, що у хлопчика були серйозні супутні захворювання – вроджена міопатія та кардіоміопатія, а також зайва вага.

Був товариським хлопчиком і єдиним сином у матері

Місцеві жителі розповідають, що Герман був дуже товариським хлопчиком.

"Його багато хто знав тут, у місті. Наскільки я знаю, його виховувала одна мама, а переїхали вони до нас із Донбасу, його мама влаштувалася працювати на ринок", – повідомила одна із місцевих жительок.

Директор школи, де навчався хлопчик, Олег Гайовий підтвердив, що його родина приїхала до Корюківки з окупованої Красногорівки 7 років тому. Дитина навчалася в місцевій школі ще з другого класу.

"Хлопчик був на інклюзії, а останнім часом навчався вдома. Але в школі бував. Тому зараз його клас перебуває на ізоляції. Він дійсно дуже товариська та привітна дитина, був єдиним сином у мами", – каже директор.

Лікарі бояться робити щеплення дітям

За словами лікарів, в Україні можна робити щеплення від COVID-19 дітям із 12 років, особливо тим, хто входить до груп ризику.

Дитячий лікар-інфекціоніст, професор Сергій Крамарєв зазначив, що в Україні вже можна робити щеплення від COVID-19 навіть дітям. На його думку, Герман міг би здолати захворювання, якби був щеплений.

"На жаль, мало хто про це знає, але в нас уже з 12 років щеплення від коронавірусу робити можна. Направлення має дати сімейний лікар, це його робота – стежити за такими пацієнтами, в яких є супутні захворювання. У вакцини в інструкції прописані протипоказання, здебільшого це алергічна реакція на складові препарату. В решті випадків вводити її можна. Тільки вакцинація може захистити таких дітей від важких ускладнень і смерті", – впевнений Крамарєв.

Лікар-інфекціоніст Євген Щербина також зазначив, що в Україні давно дозволено робити щеплення дітям із груп ризику.

"Але, на жаль, отримати вакцину дитині в нашій країні дуже складно, тому що самі лікарі бояться і відмовляють пацієнтів. Хоча медики повинні знати, що вакцини безпечні. Усі європейські, скандинавські країни, США вже давно зробили щеплення і ми бачимо, що захворюваність і смертність у них скоротилася в рази. А наші лікарі, як і звичайні люди, бояться. Раніше боялися блискавки і вогню, а зараз вакцини. Ми як дикуни", – говорить він.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, що селі Андруга Кременецького району Тернопільської області через ускладнення від коронавірусу померло 3-місячне немовля. Дитини не стало вдома, медики швидкої допомоги лише констатували смерть.

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