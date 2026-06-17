Був єдиним сином у батьків: унаслідок авіатрощі на Хмельниччині загинув 23-річний штурман

Унаслідок авіатрощі загинув 23-річний штурман

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Після вчорашньої авіакатастрофи на Хмельниччині, де розбився бомбардувальник Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації, стало відомо, що загиблому штурману, старшому лейтенанту Богдану Бабенку, було всього 23 роки.

Про це повідомив міський голова Богодухова Володимир Бєлий.

Штурману, який загинув на Хмельниччині, було всього 23 роки

Міський голова написав, що 16 червня сталася авіакатастрофа бомбардувальника, внаслідок якої загинув його земляк — штурман та старший лейтенант Бабенко Богдан Олександрович.

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«Богдан був із тих, хто обирає шлях воїна не за обставинами, а за покликом серця. Ще з дитинства він вирішив, що його місія — захищати рідну землю та тримати мирне небо. Навчаючись у ліцеї №3, він упевнено йшов до своєї мрії: спочатку — військовий ліцей, а згодом закінчив Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба», — пише Бєлий.

Хлопець щиро вірив у перемогу України у війні та віддав за країну своє життя. Йому назавжди залишилося 23 роки.

«Для батьків Богдан був єдиним сином, їхнім всесвітом, опорою та найбільшою гордістю. Немає таких слів, які могли б загоїти цю страшну рану в серцях матері та батька», — пише міський голова Богодухова.

Посадовець висловив найщиріші співчуття батькам загиблого воїна.

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У Державному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою «Слобожанський» також написали про непоправну втрату.

«Колектив ліцею, випускники та ліцеїсти висловлюють щирі співчуття рідним, близьким, побратимам і всім, хто знав Богдана».

Під час навчання у ліцеї хлопець був командиром 2-го відділення 2-го взводу, 4-ї роти. Після випуску він вирішив захищати Україну.

Катастрофа з літаком на Хмельниччині: що відомо

Нагадаємо, увечері 16 червня, близько 19:00, у Шепетівському районі Хмельницької області сталася авіакатастрофа. Під час виконання завдання розбився фронтовий бомбардувальник Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних Сил ЗСУ.

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За словами очевидців, перед потужним вибухом було чути звук, схожий на проліт літака.

Унаслідок трагедії загинув екіпаж літака — льотчик майор Загарулько Богдан Григорович та штурман старший лейтенант Бабенко Богдан Олександрович.

На місці падіння бомбардувальника працюють рятувальники та правоохоронці. За попередніми даними, серед цивільного населення постраждалих немає. Усі причини та обставини авіакатастрофи наразі встановлюються.

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