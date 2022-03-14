"Був закоханий у небо та авіацію": у бою за Київ загинув льотчик Олександр Мариняк

"Був закоханий у небо та авіацію": у бою за Київ загинув льотчик Олександр Мариняк

Пілот служив миротворцем у Лівії та Конго, а також воював на сході України у 2014 році.

У бою за Київ загинув військовий льотчик Олександр Мариняк.

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Про це у фейсбук повідомив його товариш Василь Мулик.

За його словами, Олександр Мариняк (Марик, як його всі називали), восени минулого року звільнився з ЗСУ і пішов на пенсію, влаштувався у авіацію Національної поліції, почав літати на Н-145, але коли Росія напала на Україну, повернувся і знову сів на свій вертоліт Мі-24.

"Марик літав на своїй улюбленій "двадцятьчетвірці" у Ліберії та Конго, трощив сєпарню у 2014-му на Сході. Саме Марик вів за собою ланку Мі-24 над Хрещатиком на минулорічному параді до Дня Незалежності. Він був закоханий у небо та авіацію. І єдине, що він любив більше - це своїх дітей та дружину. Потім було 24 лютого. І Марик повернувся у бригаду. І сів у кабіну своєї улюбленої "двадцятьчетвірки". І гасив моSSкальських покидьків. 8-го березня вертоліт підполковника Мариняка під час виконання бойового польоту був збитий під Києвом. Екіпаж загинув. Разом з Сашком поклав своє життя льотчик-оператор капітан Іван Беззуб", - розповів товариш загиблого льотчика.

Олександра Мариняка поховали у Бродах.

Нагадаємо, що легендарний пілот "Привид Києва" біля Обухова Київської області в понеділок, 7 березня, збив російську ракету "Калібр" та врятував сотні життів.