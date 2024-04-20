Був змушений стріляти в землю: в Чернівецькій області цивільні напали на працівника ТЦК

У Чернівецькій області цивільні напали на працівника ТЦК, коли він робив оголошення. Чоловік був змушений зробити попереджувальний постріл.

У селі Чорногузи Вижницького району Чернівецької області під час здійснення заходів оповіщення представником місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) було скоєно напад групою цивільних осіб.

Про це повідомляє пресслужба Чернівецького обласного ТЦК та СП.

Транспортний засіб представника ТЦК та СП було заблоковано, а до нього самого застосовували силу та погрози.

"Військовослужбовець з метою захисту свого життя та здоров'я, здійснив постріли в землю, в результаті чого ніхто не постраждав. На місце події ним було викликано представників поліції", - йдеться в повідомленні.

У ТЦК кажуть, що з'ясовують усі причини і обставини інциденту та сподіваються на відповідне реагування правоохоронних органів.

Крім того, у ТЦК нагадали про відповідальність за ухилення та будь яке перешкоджання роботі військовослужбовців ТЦК та СП. Відповідно до частини 1 статті 114-1 Кримінального кодексу "Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період" тягне за собою позбавлення волі терміном від 5 до 8 років.

Нагадаємо, у Гайсинському районі, Вінницької області, невідомі розстріляли поліцейських - один загинув. Ще один зазнав поранення. Інцидент стався близько 2 години ночі, коли правоохоронці зупинили автівку для перевірки документів.

У межах Вінницької та Одеської областей запроваджено поліцейську операцію. Правоохоронці зазначають, що завдяки зусиллям оперативних служб вдалося встановити осіб, ймовірно причетних до скоєння злочину.

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