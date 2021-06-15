Буянив і намагався втекти: начальника одеського СІЗО покарали за п’яне водіння і дебош

За рішенням суду порушник заплатить штраф і попрацює на громадських роботах.

Начальника Одеського слідчого ізолятора Сергія Чишкалу визнано винним у керуванні транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння, дрібному хуліганстві та злісній непокорі поліції. Про це повідомляє видання “Думская” з посиланням на відповідну постанову Малиновського районного суду міста Одеси.

Згідно з судовим рішенням, за п’яне водіння керівник одеського СІЗО заплатить штраф у розмірі 17 тисяч гривень і на рік позбудеться права керувати машиною. Покарання за опір працівникам поліції та хуліганство суд призначив у вигляді 60 годин громадських робіт.

З посиланням на власні джерела у правоохоронних органах, видання повідомило подробиці цього скандального випадку з полковником внутрішньої служби. Ще 6 березня його автомобіль Тойота FJ CRUISER зупинили патрульні поліцейські, коли він повертався з ресторану. З місця події Сергій Чишкала намагався втекти, а коли його наздогнали, поводив себе нахабно, розмахуючи посвідченням і козиряючи посадою. У поліцейському відділку затриманий знов влаштував дебош, під час якого вдарив поліцейського ногою.

Суд визнав Сергія Чишкалу винним у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених ст. 130, 173 і 185 КУпАП.

Нагадаємо, раніше православного священника Московського патріархату Василя Савку упіймали п’яним за кермом у селі Балківці на Буковині. Священник під час затримання рясно облаяв і патрульних, і православну церкву.

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