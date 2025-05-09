Бужанський привітав з "Днем Перемоги", викликавши скандал: реакції Безуглої та військового

Максим Бужанський / © УНІАН

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Народний депутат від «Слуги народу» Максим Бужанський опублікував у Facebook привітання з «Днем Перемоги у Великій Вітчизняній війні», викликавши хвилю обурення серед українських військових та колег з Верховної Ради.

Відповідний пост нардеп опублікував у Facebook.

«Братці, з Днем Перемоги! Велика Вітчизняна, це історія майже кожної української родини. І це історія переможців», — написав нардеп російською мовою.

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Колишній боєць «Азова» Данило Яковлев різко відреагував та запитав, чому він має ризикувати життям, поки «у парламенті є таке сміття».

«Поясніть мені, якого чуда ми повинні служити в ЗСУ, працювати 24/7, щоб Україна не програла росіянам, а в цей час у парламенті є таке сміття як Бужанський? Всі зверху думають, що нам дуже приємно спостерігати, як він систематично та показово демонструє свою російську самоідентичність на всю країну. Давайте вже офіційно для всіх, треба якась позиція та конструктивна заява, чому це сміття сидить в парламенті, а я повинен ризикувати життям в ЗСУ?» — заявив військовий.

Водночас депутатка Мар’яна Безугла заявила, що подає скаргу до СБУ: «Подаю на цього чорта в СБУ. Хай тільки не відреагують».

Нагадаємо, від 2023 року Україна офіційно вшановує 8 травня — День пам’яті та перемоги над нацизмом, відійшовши від радянської традиції. У Росії натомість 9 травня залишається пропагандистським «святом», яке культивує міфи про «Велику Вітчизняну війну».

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Нагадаємо, Верховна Рада України у четвер, 8 травня, ратифікувала угоду про надра, яка передбачає економічне партнерство між Україною та США.