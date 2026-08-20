«Б’єм залпом»: у Міноборони РФ цинічно похвалилися масованою атакою по Україні, вбивши мирних людей

Атака по Києву 20 серпня / © ДСНС

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Від ночі Росія атакує Україну усім озброєнням, що має. Основний напрямок удару — Київ. За оновленими даними, там Росія вбила 12 людей. Тим часом у Міністерстві оборони країни-агресорки похвалилися високоточними ударами та тим, що «б’ють залпом» по мирних містах.

Відповідні дописи з’явилися на офіційній сторінці російського відомства.

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«Сьогодні вночі Збройними Силами Російської Федерації завдано масованого удару високоточною зброєю наземного, повітряного, морського базування та безпілотними літальними апаратами великої дальності», — йдеться у заяві.

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Ба більше, у Міноборони РФ цинічно насміхаються зі смертельних наслідків атак по Україні. Вранці, після масованих обстрілів, на сторінці у Telegram-каналі відомство опублікувало допис із фото запуску ракети та підписало його «Б’єм залпом», а допис підписало: «Наводимо переконливі аргументи».

Фото: Міністерство оборони РФ/Telegram / © Міністерство оборони Росії

Смертельна атака РФ по Києву — останні новини

Нагадаємо, вночі РФ завдала комбінованого удару по Києву. Під ударом опинилися три райони столиці. Зокрема, у Солом’янському районі у 9-поверхівці зруйновані останні два поверхи. За даними влади, тут загинуло 7 людей.

Загальна кількість загиблих у Києві, за останніми даними, становить 12 людей. Також наслідки атаки фіксують у Дарницькому районі, де пошкоджені нежитлові й складські приміщення, та у Святошинському районі.

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