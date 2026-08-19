Били і ставили на коліна: на Одещині підлітки влаштували дике катування 11-річного хлопчика в укритті (відео)

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В Одеський області правоохоронці розслідують жахливий випадок знущання над 11-річним хлопчиком. Підлітки заманили дитину до укриття, де годинами катували її, знімаючи все на відео.

Про це повідомила поліція Одещини.

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Інцидент стався кілька днів тому в одному з населених пунктів Нерубайської громади. Про нього правоохоронцям повідомила мати потерпілої дитини.

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За попередніми даними, однокласниця хлопчика запросила його на прогулянку та привела до укриття. Там на них чекали ще кілька підлітків. 13-річний хлопець, який раніше був ображений на молодшого, почав бити та душити його, а також змушував ставати на коліна і просити вибачення.

Знущання тривали кілька годин. Увесь цей час за ними спостерігали інші діти, які також знімали те, що відбувалося, на відео.

Унаслідок побиття 11-річний хлопчик отримав тілесні ушкодження. Водночас він не повідомив про інцидент рідним, оскільки кривдник погрожував йому.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження і попередньо кваліфікували подію як катування. Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочали розслідування. У межах кримінального провадження призначено низку експертиз, зокрема судово-медичну, яка має встановити ступінь тяжкості тілесних ушкоджень у дитини.

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Після встановлення всіх обставин події правоохоронці нададуть правову оцінку діям кожного з її учасників. Досудове розслідування триває.

«Закликаємо батьків уважно ставитися до дітей, звертати увагу на зміни в настрої та поведінці, цікавитися самопочуттям. У разі виявлення проблем одразу звертайтеся по допомогу», — наголосили в поліції.

Дата публікації 13:30, 19.08.26 Кількість переглядів 4 На Одещині підлітки катували 11-річного хлопчика в укритті

До слова, поліція Одеси розслідує напад військовослужбовця ТЦК та СП на 13-річного підлітка, який стався в Хаджибейському районі. Правоохоронці виявили відео інциденту в соцмережах, встановили обох учасників і відкрили кримінальне провадження за статтею про побої і мордування.

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