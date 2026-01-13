Курсант Павло Стовбун / © Hromadske.ua

Курсанта Одеської військової академії, якому ще навіть не виповнилося 18 років, знайшли повішеним. За словами інших курсантів, за день до того з хлопця знущалися сержанти.

Детальніше про трагедію йдеться в розслідуванні hromadske та в Telegram-каналі SLON FM.

17-річного курсанта першого курсу Павла Стовбуна 26 листопада знайшли повішеним. Це сталося на Рівненщині, адже через загрозу російських ракетних ударів підрозділи академії розосередили по різних регіонах України.

«У мами Павла 20 листопада був день народження. Ми йому зателефонували. Він з нами спілкувався, сміявся. Казав, що на Різдво приїде до бабусі в Київ… Це була звичайна дитина. Ми навіть не могли подумати, що щось не так відбувається», — пригадує тітка і хрещена Павла Ольга Мельник.

Знущання старшокурсників

За інформацією каналу SLON FM, знущання розпочалися після того, як троє курсантів, серед яких був і Стовбун, вкрали з магазину кілька енергетиків.

У пабліку пишуть, що начальник локації, де перебували курсанти, підполковник Косенко ввів колективне покарання для всього курсу, заборонивши ходити до магазину. Сержанти ж вирішили додатково власноруч розправитися з винними.

За словами очевидців, хлопців змушували вживати їжу в антисанітарних умовах, запивати її великою кількістю олії та солоної води. Потім вони блювали, а сержанти змушували хлопців їсти й це.

Після пережитого Павло Стовбун самовільно залишив частину (СЗЧ), а наступного дня був знайдений мертвим у будівлі неподалік розташування академії.

У батька не витримало серце

8 січня 2026 року Павлу мало б виповнитися 18 років. За інформацією видання, цього дня помер його батько: після поховання сина в чоловіка стався інсульт, після якого він не зміг одужати.

Що відповіли в академії

В Одеській військовій академії підтвердили загибель Павла Стовбуна, назвавши це «трагічним інцидентом». Було призначено службове розслідування.

«За попередніми результатами вже готова низка кадрових рішень. Попередня кваліфікація правоохоронних органів — самогубство. Проте перевіряється версія перевищення службових повноважень. У разі підтвердження усі винні понесуть відповідальність за законом», — запевнили в академії.

В одеській Військовій академії (ВА) на запит hromadske запевнили, що не зафіксували ані офіційних рапортів чи скарг, ані повідомлень на «Скриньку довіри» (з можливістю залишатися інкогніто) від покійного курсанта Стовбуна чи інших курсантів щодо психологічного тиску або нестатутних взаємин.

Винні досі не покарані

У поліції на запит hromadske відповіли, що нині жодній людині з академії ще не оголошували підозри за фактом перевищення повноважень чи доведення до самогубства.

За даними Telegram-каналу SLON FM, сержантів, які фігурували у цькуваннях групи першокурсників, відпустили в зимову відпустку.

Родичка загиблого хлопця на сторінці в соцмережах стверджує, що підполковник Косенко, який нібито знав про ці катування, зараз розповідає, що «найняв собі адвоката».

ЗМІ дізналися про знущання з інших курсантів у цьому закладі: били і клали живого до труни

Троє курсантів, які побажали залишатися неназваними, розповіли журналістам «Громадського» про ще один інцидент в тому самому місці дислокації на Рівненщині.

Командира групи, контрактника та двох курсанток (усі першокурсники) заскочили за розпиванням алкоголю в кімнаті. Другокурсники вирішили їх покарати. Першокурсників, вдягнених у бронежилети, змусили виконувати фізичні вправи до знемоги.

«Примушували їсти цибулю, як яблука, і запивати солоною водою. Вони блювали, потім їх змушували руками прибирати блювоту», — розповідає курсант Іван, який товаришує з курсантом, якого так катували.

Інцидент стався у жовтні 2025 року. За словами Івана, про подію знали курсовий офіцер і старший на локації підполковник Андрій Тимусяк. Проте вище інформація не пішла. Першокурсникам, які вживали алкоголь, начебто оголосили догани, а другокурсникам, які їх катували — ні.

«Був випадок: сержанти тиснули на хлопця і змусили продати фліску за копійки. Нам не було до кого звернутися. Про „Скриньку довіри“ ніхто не говорив, телефонів начальства ми не мали», — розповідає курсант Іван.

Ще один курсант Олег (ім’я змінене) розповів, що Микола Ільчак, проти якого зараз ведеться слідство, на посаді курсового офіцера майже весь 2023–2024 навчальний рік цькував першокурсників, зокрема стріляв зі страйкбольного приводу по їхніх ногах.

«Ільчак зробив труну для курсанта, поклав його туди, закрив кришку шурупами та імітував закопування. У гуртожитку він зайшов до однієї з кімнат курсантів, забризкав її перцівкою і зачинив двері. Потім була вечірня перевірка, всі стояли і впродовж 20 хвилин помирали від перцівки, яка пішла по всьому коридору», — розповідає Олег.

За словами хлопця, після того, як один з курсантів поскаржився своїм батькам. Ільчака тоді перевели до бойового підрозділу.

Сам Микола Ільчак у коментарі hromadske заперечив, що вчиняв цькування проти курсантів.

Курсанти думають про СЗЧ і навіть самогубство

Бойовий офіцер та один з адміністраторів Telegram-каналу SLON FM Іван Галенко на позивний Юнкер розповів, що вони отримали звернення від кількох однокурсників Павла Стовбуна.

Хлопці зізналися адміністраторові телеграм-каналу, що не хочуть продовжувати навчання, думають піти в СЗЧ, а дехто навіть всерйоз задумується про суїцид.

«Я прийшов сюди стати сильною людиною, але тут лише деградую. Наявна дідівщина, начальство затягнуте, повісився курсант, якого катували сержанти, випадки СЗЧ. У моїх очах був вогонь, коли я вступав, але його погасили», — передає слова одного з курсантів «Юнкер».

«Дідівщина» існує не лише в Одеській академії: інші гучні випадки

Ще один військовий, який побажав залишитися анонімним, розповів hromadske, що став свідком того, як підполковник Київського інституту Нацгвардії підійшов до групи курсантів і одному з них дав два запотиличники.

«Питаю, навіщо він це робить, а він мені відповідає: „Я по них ще з пістолета стріляю“. І пішов. Питаю курсантів, чому вони ігнорують таку поведінку, вони відповіли, що бояться, щоб він не попсував розподіл у війська», — зазначив співрозмовник видання.

У Національній академії прикордонної служби (НАДПСУ) у вересні 2025 року серед курсантів ширилося відео, на якому повністю оголений першокурсник читає присягу.

У НАДПСУ відповіли hromadske, що їм нічого невідомо про цей інцидент, однак зазначили, що курсант із відео вже відрахований за власним бажанням.

17 квітня 2025 року у Хмельницькому в цій Академії знайшли тіло 20-річного курсанта з ознаками вогнепального поранення. Він навчався на першому курсі.

Уже 19 квітня на Буковині знайшли тіло 19-річного курсанта цієї ж академії з ознаками вогнепального поранення. За попередніми даними, хлопець вистрелив собі в голову з ввіреної йому зброї.

У вересні 2025 року майор з Військового інституту танкових військ (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», НТУ «ХПІ») принизив і погрожував курсантові, який вийшов на акцію підтримки військовополонених і закликав повернути з російської неволі свого батька.

А 2023 року 18-річного курсанта другого курсу інституту №3 Львівського державного університету внутрішніх справ знайшли мертвим під час добового наряду. За словами батьків, під час навчання в університеті Дмитро Гульчук почав скаржитися батькам на тиск командира.

