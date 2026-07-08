Били об дерево: у Харкові підлітки жорстоко знущалися з кота

У Харкові ветеринари прооперували кота, якого підлітки били об дерево

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У Харкова група підлітків катували тварину, забивши до напівсмерті беззахисного кота.

Про це повідомили у комунальному підприємстві «Центр поводження з тваринами».

Тварину від розправи врятувала випадкова очевиця, яка побачила знущання з вікна своєї квартири. Група підлітків жорстоко знущалася з беззахисного котика. Невідомі молоді хлопці били котика об дерево.

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Вона забрала постраждалого чотирилапого та передала його фахівцям. Ветеринарам довелося провести складну операцію, щоб зберегти життя коту, якого символічно назвали Феніксом.

Ветеринари видалили залишки ушкодженого ока, ретельно очистили рану та наклали шви.

«Найболючіше в цій історії те, що Фенікс був дуже контактним і довірливим котиком. Його знали багато мешканців району, він не боявся людей і завжди тягнувся до них. Саме тому ще важче усвідомлювати, що його довіру так жорстоко зрадили», — зазначають зоозахисники

Після пережитого Фенікс став дуже боязким. Зараз він перебуває на реабілітації. На щастя, тварина почувається добре та щодня впевнено йде на поправку.

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Раніше повідомлялося, що у Києві чоловік зачинив собаку на балконі у спеку, внаслідок чого тварина загинула.

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