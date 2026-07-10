Били, обливали сечею та зняли це на відео: на Кіровоградщині група дітей жорстоко знущалася з 10-річного хлопчика

Дитина (ілюстративне фото) / © pixabay.com

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У Кіровоградській області група неповнолітніх знущалася та глузувала з 10-річного хлопчика, знявши свої дії на відео. Дитину роздягали, били та обливали сечею.

Про це повідомляє «Суспільне Кропивницький».

Повідомляється, що подія сталася в одному із сіл області, де потерпілий хлопчик перебував на літніх канікулах у своєї бабусі. Напередодні, 4 липня, дитина повернулася додому та зізналася рідним про побиття.

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«Прийшла моя дитина, і я відразу зрозуміла, що щось не так. Потягнуло сильно димом. Він сказав: „Бабусю, мене накурили“, а потім: „Мене побили“. Про решту, що було, він мені не сказав», — зазначила бабуся хлопчика Людмила.

Сам постраждалий розповів журналістам, що того дня восьмеро дітей зібралися в будинку бабусі одного зі знайомих. Там над ним почав знущатися 11-річний хлопець, до якого долучилися й інші присутні. Лише один підліток заступився за дитину.

Про решту знущань бабуся дізналася за два дні, коли побачила відеозапис інциденту, після чого одразу звернулася із заявою до поліції.

«Змушували його роздягнутися догола й сідати на пляшку. Потім брали виделку й хотіли йому засунути. Били, роздягали, били віником, обливали сечею, змушували їсти від кози, після кози оце все (випорожнення — ред.)», — розповіла деталі бабуся.

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Класна керівниця головного кривдника зауважила, що хлопець і раніше порушував дисципліну та мав проблеми з поведінкою, через що його викликали до керівництва школи.

«Проте я ніколи не помічала таких ситуацій, коли б він міг знущатися над дитиною», — зазначила вчителька.

Ювенальні поліцейські розслідували обставини події та направили матеріали справи до суду. На батьків чотирьох підлітків склали протоколи за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (невиконання обов’язків щодо виховання дітей), що передбачає штраф до 5100 гривень. Правоохоронці пояснили, що адмінвідповідальність понесуть не всі родини присутніх на відео підлітків.

«Не всі діти, які перебували у приміщенні, вчиняли будь-які дії. Частина з них прийшла пізніше, а один із хлопців навпаки припинив конфлікт», — запевнили у поліції.

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Наразі з родинами працює служба у справах дітей, яка повідомила, що одна з цих сімей уже перебуває на обліку. За словами матері потерпілого хлопчика, зараз її син перебуває у лікарні на медичному обстеженні.

Нагадаємо, в Одесі померло 10-місячне немовля. Неповнолітні батьки залишили його самого вдома, а коли повернулися, воно вже було мертвим. Попередня причина смерті — удушення їжею.

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