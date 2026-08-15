Били ракетами "Фламінго": Зеленський підтвердив удар по центру "Роскосмосу" у Самарі

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський підтвердив удар ракетами «Фламінго» по одному з ключових підприємств Роскосмосу у Самарському регіоні РФ та атаку по аеродрому Саваслейка, якого обстрілюють Україну.

У повідомленні глави держави сказано, що сьогодні є нові вагомі результати дипстрайків.

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«У Самарському регіоні Росії уражено одне з ключових підприємств у складі Роскосмосу — центр „Прогрес“, який займався, зокрема, виробництвом електроніки», — зазначив він.

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За даними Зеленського, для удару застосовувалися ракети «Фламінго». Відстань від кордону України — близько 900 кілометрів.

Президент заявив, що також «далекобійні санкції» досягли аеродрому Саваслейка, де базуються носії російських ракет, що б’ють по містах і селах України.

«Це близько 700 кілометрів від України. Зафіксовані й необхідні нам пошкодження нафтового об’єкта на території населеного пункту Усть-Луга. Відстань — понад 800 кілометрів від нашого кордону», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Самарі після атаки сталася пожежа на промисловому об’єкті, який, за даними OSINT-аналітиків, може належати авіазаводу «Авіакор» або ракетно-космічному центру «Прогрес». Зокрема зазначалось, що Україна завдала удару «Фламінго» по ракетно-космічному центру, який виробляє ракети-носії Союз-2.1б. Їх використовують для виведення на орбіту супутників «Рассвет» — російського аналога Starlink.

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