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Били ракетами "Фламінго": Зеленський підтвердив удар по центру "Роскосмосу" у Самарі
Ракети атакували приблизно за 900 км від українського кордону, уточнив президент.
Президент України Володимир Зеленський підтвердив удар ракетами «Фламінго» по одному з ключових підприємств Роскосмосу у Самарському регіоні РФ та атаку по аеродрому Саваслейка, якого обстрілюють Україну.
У повідомленні глави держави сказано, що сьогодні є нові вагомі результати дипстрайків.
«У Самарському регіоні Росії уражено одне з ключових підприємств у складі Роскосмосу — центр „Прогрес“, який займався, зокрема, виробництвом електроніки», — зазначив він.
За даними Зеленського, для удару застосовувалися ракети «Фламінго». Відстань від кордону України — близько 900 кілометрів.
Президент заявив, що також «далекобійні санкції» досягли аеродрому Саваслейка, де базуються носії російських ракет, що б’ють по містах і селах України.
«Це близько 700 кілометрів від України. Зафіксовані й необхідні нам пошкодження нафтового об’єкта на території населеного пункту Усть-Луга. Відстань — понад 800 кілометрів від нашого кордону», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Самарі після атаки сталася пожежа на промисловому об’єкті, який, за даними OSINT-аналітиків, може належати авіазаводу «Авіакор» або ракетно-космічному центру «Прогрес». Зокрема зазначалось, що Україна завдала удару «Фламінго» по ракетно-космічному центру, який виробляє ракети-носії Союз-2.1б. Їх використовують для виведення на орбіту супутників «Рассвет» — російського аналога Starlink.