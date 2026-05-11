Били та знімали на телефон: на Чернігівщині розслідують напад на дитину

У Чернігівській області поліція розслідує кримінальне провадження за фактом побиття малолітньої дівчинки на Чернігівщині. Йдеться, що 12-річну дівчинку побив 15-річний підліток. Інші учасники конфлікту знімали все на телефон.

Про це повідомили у поліції Чернігівщини.

Били дівчинку і знімали на телефон: на Чернігівщині поліція відкрила кримінальне провадження

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом побиття дитини та знімання цих подій на телефон. У побитті брали участь 15-річний підліток та ті, хто спостерігав і знімав насилля на телефон.

Інформацію про скоєний злочин виявила офіцерка служби освітньої безпеки під час виконання своїх обов’язків у школі.

Для з’ясування всіх обставин до школи негайно прибули слідчо-оперативна група поліції та співробітники ювенальної превенції.

Дізнавачі розслідують обставини побиття малолітньої дівчинки. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 125 Кримінального кодексу України (Легке тілесне ушкодження).

Також правоохоронці встановлюють всіх осіб, які могли перебувати на місці події та брати участь у зніманні побиття на телефон.

