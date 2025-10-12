Били, труїли газом, рвали волосся: на Сумщині підлітки побили дівчину (чутливі кадри)

Підліток

Реклама

Історія з жорстоким побиттям дівчинки у місті Кролевець на Сумщині, сколихнула соцмережі.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Інцидент трапився ще 7 жовтня в одному з населених пунктів Конотопського району. Як повідомляли у соцмережах, група підлітків влаштувала розправу над дівчинкою.

Реклама

Побиття дівчини на Сумщині / © скрін з відео

На відео присутні кадри, як група підлітків жорстоко поводиться з дівчиною. Дівчину повалили на землю, били ногами, тягнули за волосся та згодом розпилили сльозогінний газ в обличчя.

«Фу, це перцівка…» — наголосила одна з дівчат, що брала участь у бійці.

Крім того, на кадрах видно, як одна з неповнолітніх вживає електронні цигарки.

У поліції Сумської області офіційно прокоментували інцидент. Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом вчинення групою малолітніх осіб насильницьких дій.

Реклама

Відкрито два кримінальні провадження за статтями:

ч. 2 ст. 296 (Хуліганство, вчинене групою осіб);

ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці підтвердили, що кілька підлітків застосували до дитини фізичну силу та балончик сльозогінної дії.

Наразі особи всіх учасників нападу встановлені. Зараз з ними та їхніми батьками працюють правоохоронці в рамках слідчих дій. Розслідування триває.

Дата публікації 11:46, 12.10.25 Кількість переглядів 21 "Били, труїли газом, рвали волосся": кадри нападу підлітків на дівчинку на Сумщині

Нагадаємо, днями в Києві спалахнув гучний мовний скандал за участю вуличного музиканта на кріслі колісному Івана Заміги. Він зазнав образ від перехожого після того, як принципово відмовився співати російською, заявивши, що не зробить цього «навіть за мільйон доларів».

Реклама

У відповідь агресивний чоловік почав принижувати артиста, викрикуючи образи та хизуючись участю у бойових діях на Донбасі. На захист музиканта стали інші кияни, а відео інциденту викликало хвилю обурення в соцмережах з вимогою знайти нападника.