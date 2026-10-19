Били веслом по голові та ледь не втопили: Лубінець відреагував на скандал із прикордонниками

Дмитро Лубінець / © Дмитро Лубінець facebook

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Омбудсман Дмитро Лубінець вимагає від ДПСУ перевірити інформацію про побиття чоловіка, який намагався переплисти Дністер.

Про це омбудсман повідомив у своєму офіційному зверненні.

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Лубінець прокоментував скандал із прикордонниками — що заявив

Причиною стали новини про 49-річного киянина, який опинився у лікарні. За його словами, під час спроби втекти до Молдови двоє прикордонників били його веслом по голові та ледь не втопили.

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Лубінець наголосив, що під час війни такі випадки не можна ігнорувати, адже це шкодить довірі до держави. Він нагадав, що прикордонники мають право застосовувати силу, проте лише в межах закону.

Він направив звернення до Адміністрації ДПСУ щодо проведення службової перевірк, а також підкреслив, що офіційна відповідь відомства допоможе з’ясувати всі обставини події та перевірити поширену в ЗМІ інформацію.

«Якщо ці звинувачення підтвердяться, ситуація вимагатиме ретельного розслідування і належної правової оцінки. Жодні обставини не можуть виправдовувати насильство, а дії представників держави мають бути законними та пропорційними, адже довіра до держави починається з поваги до людської гідності та покарання за свавілля», — наголосив омбудсман.

Скандал із прикордонниками біля Молдови — останні новини

Нагадаємо, інцидент стався 15 жовтня біля села Голошниця у Молдові. За даними молдовських ЗМІ, двоє українських прикордонників на моторному човні перетнули кордон, коли наздоганяли чоловіка, який намагався переплисти Дністер. Через зламаний двигун і мілководдя човен прибило до молдовського берега.

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У поліції повідомили, що двох українських прикордонників, затриманих у Молдові, передали українській владі згідно з двосторонньою угодою.

Згодом українець, який опинився у лікарні Сорок зі струсом мозку після спроби переплисти Дністер, попросив притулку в Молдові. У ДПСУ повідомили, що прикордонників, причетних до затримання, усунули від охорони кордону.

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