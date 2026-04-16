Вбита дитина, люди під завалами, "прильоти" по будинках: РФ влаштувала кривавий терор у містах України (фото, відео)

Комбінований удар РФ по Україні

У четвер, 16 квітня, російські війська завдали комбінованої атаки по Україні. Зокрема, під ударом опинилися: Київ, Дніпро, Харків, Одеса та інші населені пункти.

Удар по Києву — загинуло четверо людей

Російські війська завдали удару по житлових кварталах Києва. Попередньо, внаслідок атаки загинули 4 людини, ще близько 50 — дістали поранення. Є значні руйнування.

Влада повідомила, що під вогнем опинилися різні райони столиці: Подільський, Оболонський, Шевченківський та Деснянський. Пошкоджено багатоповерхові будинки, інфраструктуру та автомобілі. У деяких місцях спалахнули пожежі. Мешканців довелося терміново евакуйовувати з-під завалів.

Зранку у столиці знову пролунали вибухи. Працювали Сили ППО.

Стало відомо, що ворожий безпілотник влучив у 18-поверховий житловий будинок у Подільському районі Києва. На місце оперативно прямують рятувальники та екстрені служби для ліквідації наслідків удару.

«Приліт» по багатоповерхівці у Києві

Деталізували, що у цей будинок раніше вже було влучання російського БпЛА.

Наслідки у Києві

За оновленими даними, станом на 8 ранку відомо про чотирьох загиблих у столиці:

12-річна дитина та жінка загинули у Подільському районі;

двоє людей, охоронці автосалону, загинули в Оболонському районі.

Кількість потерпілих зросла до 54 людей. Серед них — троє працівників поліції, четверо медиків та двоє іноземців.

«Загалом у Києві пошкоджено 17 багатоповерхових будинків, 10 приватних будинків, готель, офісний центр, автосалон, заправну станцію, ТРЦ», — йдеться у звіті прокуратури.

Пізніше дані знову оновили — 58 поранених через удар РФ по Києву.

Оприлюднені жахливі кадри наслідків удару по Києву.

Наслідки у Києві / © Київська міська прокуратура

Одеса знову опинилася під ворожим вогнем

Місто Одеса потрапило під декілька хвиль атак РФ ракетами та безпілотниками. Кількість загиблих і постраждалих зростає. У місті зафіксовано значні руйнування, зокрема пошкоджені багатоповерхівки, гуртожиток та інші об’єкти у різних районах міста. Частково знищено фасади та вибито вікна.

За даними ОВА, відомо про дев’ятьох загиблих у місті. Ще щонайменше 23 особи — отримали травми.

На місцях працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки атак та уточнюють кількість жертв.

Росіяни гатили по Дніпру

Росія знову атакувала Дніпро 16 квітня. Внаслідок удару:

двоє людей загинули;

27 дістали поранень;

14 постраждалих у лікарні;

5 у важкому стані.

У місті виникли пожежі та зафіксовані значні руйнування цивільної інфраструктури. На місцях працюють рятувальники та медики, які ліквідовують наслідки обстрілу та надають допомогу постраждалим. Дані про жертв і масштаби руйнувань уточнюються.

Руйнівні наслідки у Дніпрі

Жахливий обстріл Харкова

Росія завдала чергової атаки безпілотниками по Харкову. У місті зафіксували влучання у двох районах. Так:

В Індустріальному районі внаслідок вибуху зайнявся легковий автомобіль — попередньо, минулося без постраждалих.

У Немишлянському районі влучання сталося у проїзну частину — пошкоджено скління вікон у п’яти приватних будинках, а також газову мережу. Допомога медиків знадобилася двом людям.

На місцях атаки працювали рятувальники, медики та правоохоронці. Піротехніки обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів, а психологи надавали допомогу місцевим жителям.

По всій країні загинуло 15 людей, цифра може зрости

Внаслідок комбінованого удару РФ по Україні загинуло щонайменше 15 людей. Ще понад 80 — дістали пораненін різноого ступеня тяжкості. За життя багатьох борються медики.

Київ — внаслідок атаки загинули чотири людини;

Одеса — підтверджено загибель восьми людей;

Дніпропетровщина — загинули три людини;

На місцях працюють усі відповідні служби. Людям надають допомогу.

Скільки цілей збила ППО

За даними Повітних сили ЗС України, росіяни запустили по Україні 703 засоби ураження. Оборонцями неба збито/подавлено 667 ворожих цілей:

19 крилатих ракет Х-101;

8 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;

4 крилаті ракети Іскандер-К;

636 БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів.

Зафіксовано влучання 12 ракет та 20 ударних БпЛА на 26 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 25 локаціях. Інформація щодо однієї крилатої ракети уточнюється.

Російські війська почали системно застосовувати тактику так званого «людського сафарі», цілеспрямовано атакуючи мирних жителів за допомогою FPV-дронів. За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), такі удари не є випадковими, а інтегровані у загальну стратегію ведення бойових дій. Зокрема, окупанти обирають цілями громадський транспорт і місця скупчення людей, щоб завдати максимальної шкоди цивільному населенню. Мета таких дій — терор, дестабілізація регіонів і порушення нормального життя, зокрема у прифронтових районах.