Птахи «Мадяра»

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Війна в Україні, яку розв’язав російський диктатор Володимир Путін, перемістилася з землі в небо, перетворившись на битву дронів. Іноземні журналісти називають це змагання «безпрецедентним в історії воєн». Воно поєднує технології, інновації та швидкий розвиток.

Про це йдеться у статті видання The Guardian.

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«Демократія перемагає тоталітаризм»

«Ми творимо історію. Тут демократія перемагає тоталітаризм. Це як Джордж Орвелл. Але цього разу Великий Брат програє», — сказав український командир 414-ї авіаційної бригади підполковник Рей, чиї військові завдають ударів по окупованому Криму.

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Далеко від лінії фронту діють інші екіпажі, які випускають дрони по російських цілях за точним вечірнім графіком.

Західні журналісти розповіли про один із ударів дронів по Криму 21 липня. Тієї ж ночі безпілотники птахи «Мадяра» вразили 13 вузлів електропередач. Кілька з них були розташовані в окупованих Росією частинах Запорізької та Херсонської областей.

Після постійних російських атак Україна швидко розвинула власну військову виробничу базу. Зараз країна стала провідною світовою державою у сфері безпілотних систем. Дрони, запущені минулого тижня в Криму, були виготовлені в Києві стартапом оборонних технологій. Представники фірми беруть участь в операціях.

Батальйон Рея, як стверджують у виданні, здійснив сотні глибоких ударів по Росії. Серед цілей були нафтопереробні заводи, склади боєприпасів, порти, а також маршрути логістики російської армії, такі як автомобільні та залізничні колії.

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Українські дрони атакували рідне місто Путіна та підірвали його авторитет серед росіян

У 2026 році українські безпілотники вдарили по Москві та рідному місту Путіна, Санкт-Петербургу. У The Guardian вважають, що ця атака «поставила президента Росії в незручне становище та повернула увагу пересічних громадян, які раніше ігнорували це».

«Я думаю, що Путін боїться. Одним із виправдань, які він навів для своєї війни, було бажання зупинити потенційне бомбардування Москви Україною. Зараз це відбувається як прямий наслідок його дій», — прокоментував Рей.

За його словами, кожного разу, коли дрони летять бомбити Росію, він відчуває «помсту та справедливість», бо Україна не починала війну, а вона захищається.

«Ми боремося за свою незалежність, за наш народ, за пам’ять про тих, хто загинув, і за наше майбутнє. Це змагання між рабами та вільними людьми», — сказав він.

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Як відбувається підготовка до атак і сама операція

Журналісти британського видання наголошують, що операції з атак українськими безпілотниками на об’єкти РФ залишаються таємницею, однак деякі деталі відкрили.

Знаходить цілі окупантів відділ аналітики. Західні партнери надають певну розвідувальну інформацію, але більшість із них є відкритими. Екіпажам безпілотників координати надаються в останню хвилину.

Станом на серпень ніхто з учасників запусків не постраждав і не загинув, незважаючи на спроби Москви виявити та підірвати точки запуску.

Операції українських безпілотників у морях та Росії

У липні птахи «Мадяра» розпочали кампанію зі знищення нафтових танкерів та інших суден в Азовському та Чорному морях. Наразі було знищено понад 200 суден. Росіяни були захоплені зненацька. Їхні судна не змогли втекти.

Наразі вони атакують склади Wildberries. «Бровді» запевняє, що українські далекобійні безпілотники «значно розрідили» російську протиповітряну оборону. Він додав, що величезні розміри Росії перетворилися на слабкість.

За його словами, Кремль, схвильований ударами, тому перемістив значну кількість засобів протиповітряної оборони з лінії фронту для захисту Москви.

У Криму виникне дефіцит продовольства — прогноз військових

Один член бригади, позивний Швейк, передбачив, що у Криму незабаром виникне дефіцит продовольства.

“Буде каскадний ефект. Ми продовжимо цей тиск. Вони думатимуть про виживання, а не про штурмові операції. Ситуація принизлива для Росії. Крим символічний. Це був перший трофей Путіна та місце, де було зруйновано світовий порядок. Він створив своєрідну ейфорію в російському суспільстві, що, своєю чергою, дало йому дозвіл піти та захопити більше території», — наголосив він.

Іноземні журналісти вважають, що стратегія України — посилити тиск на російську економіку — схоже, працює.

Нагадаємо, 31 липня Волгоград і Татарстан в РФ опинилися під атакою українських дронів. Серед цілей — стратегічні об’єкти, зокрема Wildberries.

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