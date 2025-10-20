- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 430
- Час на прочитання
- 2 хв
Битва за Куп'янськ: чому найближчі тижні стануть критичними для Сил оборони
У DeepState прогнозують, що найближчі тижні стануть вирішальними для Куп’янська.
Російським військам вдається розширити контроль в центральній частині Куп’янська на Харківщині.
Про це передає аналітичний моніторинговий проєкт DeepState.
За інформацією аналітиків каналу, у Куп’янську ситуація залишається складною, оскільки ворожі групи, які проникали у місто останні 4 тижні, змогли накопичити достатнє число піхоти і пробують рухатися в південну частину Куп’янська.
«Для розуміння ситуації, Сили Оборони декілька разів знищували ворога в районі повороту з автошляху Р-79 на Садки. Кінцева ціль росіян — інфільтруватися до переправи у Куп’янську-Вузловому», — йдеться в повідомленні.
У DeepState зауважують, що на щастя, над містом працює велика кількість українських пілотів (дронів). Це зменшує наступальний потенціал противника. Тим не менш, кількість росіян у місті є суттєвою.
«В центрі проводяться стабілізаційні дії, тому можливо спецпризначенці щось та й опублікують, але ці дії носять рейдовий характер — не дати накопичитися і рухатися», — зазначають аналітики.
У каналі прогнозують, що найближчі тижні стануть вирішальними для Куп’янська. Або Сили Оборони України знайдуть резерви для стабілізаційних дій, або, на жаль, ворог накопичить критичну масу своєї піхоти.
«Незважаючи на бої в місті, ситуація на східному березі Осколу залишається відносно стабільною. Ворог наступає по залізниці біля Степової Новоселівки, але навряд зможе у найближчій перспективі досягти серйозних успіхів. Звісно, за умови що Куп’янськ вдасться утримати», — підсумовує DeepState.
Раніше повідомлялося, що генерала Драпатого вдруге кинули «гасити» Харківщину.