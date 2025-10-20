ТСН у соціальних мережах

Битва за Куп'янськ: чому найближчі тижні стануть критичними для Сил оборони

У DeepState прогнозують, що найближчі тижні стануть вирішальними для Куп’янська.

Вирішальні тижні для Куп'янська: DeepState про загрозу втрати міста

Вирішальні тижні для Куп'янська: DeepState про загрозу втрати міста / © ТСН.ua

Російським військам вдається розширити контроль в центральній частині Куп’янська на Харківщині.

Про це передає аналітичний моніторинговий проєкт DeepState.

За інформацією аналітиків каналу, у Куп’янську ситуація залишається складною, оскільки ворожі групи, які проникали у місто останні 4 тижні, змогли накопичити достатнє число піхоти і пробують рухатися в південну частину Куп’янська.

Куп’янськ на карті / © t.me/DeepStateUA

«Для розуміння ситуації, Сили Оборони декілька разів знищували ворога в районі повороту з автошляху Р-79 на Садки. Кінцева ціль росіян — інфільтруватися до переправи у Куп’янську-Вузловому», — йдеться в повідомленні.

У DeepState зауважують, що на щастя, над містом працює велика кількість українських пілотів (дронів). Це зменшує наступальний потенціал противника. Тим не менш, кількість росіян у місті є суттєвою.

«В центрі проводяться стабілізаційні дії, тому можливо спецпризначенці щось та й опублікують, але ці дії носять рейдовий характер — не дати накопичитися і рухатися», — зазначають аналітики.

У каналі прогнозують, що найближчі тижні стануть вирішальними для Куп’янська. Або Сили Оборони України знайдуть резерви для стабілізаційних дій, або, на жаль, ворог накопичить критичну масу своєї піхоти.

Куп’янськ на карті / © Deepstatemap

«Незважаючи на бої в місті, ситуація на східному березі Осколу залишається відносно стабільною. Ворог наступає по залізниці біля Степової Новоселівки, але навряд зможе у найближчій перспективі досягти серйозних успіхів. Звісно, за умови що Куп’янськ вдасться утримати», — підсумовує DeepState.

Раніше повідомлялося, що генерала Драпатого вдруге кинули «гасити» Харківщину.

