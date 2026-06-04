Битва за математику на НМТ: чому скасування стане фатальною помилкою

Математика / © pexels.com

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Експерти виступили проти скасування обов’язкової математики на НМТ, назвавши цей предмет та українську мову ключовими показниками успішності майбутніх студентів. Математика є критично важливою для розвитку логічного та системного мислення абітурієнтів.

Про це пише «Освіта.UA».

Директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко висловилася щодо ініціативи окремих народних депутатів, які пропонують скасувати обов’язковий статус математики на НМТ.

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Вона наголосила, що результати тестування з математики разом із результатами з української мови є ключовими показниками майбутньої успішності вступників та важливими інструментами для засвоєння програм у закладах вищої освіти.

«Математика має залишатися серед обов’язкових предметів НМТ, оскільки саме результати цього іспитування, поряд з результатами з української мови, є найкращими предикторами успішності майбутніх студентів, а також є надважливими інструментами для опанування академічних програм», — переконана Вакуленко.

Водночас заступник директора УЦОЯО Василь Терещенко звернув увагу на важливість математичної підготовки у школі для розвитку різних типів мислення у майбутніх студентів.

«Математична освіта відіграє беззаперечну роль для розвитку логічного, системного, критичного мислення, яке важливе для будь-якої освіченої людини, зокрема й для тих, хто планує здобувати вищу освіту», — підкреслив Терещенко.

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Математика на НМТ може стати необов’язковою — що відомо

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15254-1, який пропонує зменшити кількість обов’язкових предметів НМТ із чотирьох до трьох, залишивши лише українську мову, історію України та один предмет на вибір. Математика стане обов’язковою лише для технічних та інженерних спеціальностей. Ініціатори пояснюють це надмірним психологічним навантаженням та безпековими ризиками під час війни, а також прагненням втримати абітурієнтів в Україні. Оновлені правила, у разі ухвалення, почнуть діяти від 2027 року.

Ініціатива зробити математику необов’язковою на НМТ викликала хвилю обурення серед науковців, освітян та військових, які називають це загрозою для оборонного потенціалу, технологічного розвитку та майбутнього країни. Натомість прихильники змін наполягають, що математика має залишатися обов’язковою лише для технічних спеціальностей, де вона є профільним предметом.

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