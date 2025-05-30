Битва за південь України: полковник СБУ пояснив головну умову повернення всіх територій

Нардеп Роман Костенко / © скриншот з відео

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Україна має шанс повернути всі окуповані території, поки зберігає контроль над півднем і Чорним морем.

Про це заявив полковник СБУ, народний депутат України від фракції «Голос», секретар Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко на Чорноморському безпековому форумі.

«Південь, він дуже важливий для нас, для нашої країни, і він також дуже важливий для Російської Федерації, і тому ними були кинуті максимальні сили для того, щоб його захопити на перших етапах війни. І ми бачили, як вони просувалися, навіть я там, коли приймав рішення, куди їхати і брати до рук зброю, я розумів, що треба їхати на Південь. І я собі аргументував таким чином, що якщо ми втратимо якусь область, а ми бачили, тоді інших думок не було в голові, що ми втрачали, тому що противник наступав, маючи переважаючі сили», — зазначив він.

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Нардеп наголосив що саме битва за південь — це одна з ключових битв цієї війни.

«Якщо ми втратимо якусь область, чи то більше територій на Донеччині, чи то, може, на півночі, маючи південь, маючи море, будучи морською державою, ми економічно будемо мати можливість ці області повернути. Якщо ми втратимо Південь, Миколаївську, Херсонську і тим більше Одеську області, то в нас буде набагато менше шансів це зробити. І тому, я думаю, що історики ще не дооцінили, але в перспективі вони це оцінять, що саме битва за південь — це була однією з ключових битв і буде цієї війни», — сказав депутат.

Роман Костенко додав: «І те, що ми її виграли, сили оборони, українці, дає нам можливість битися далі і дає нам можливість і шанс на те, що ми повернемо всі свої території».

Нагадаємо, Росія мілітаризує окуповані території Україні для підтримки власної армії.

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