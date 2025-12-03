Битва за Покровськ: десантники спростували фейки про захоплення міста

ДШВ спростовують захоплення Покровська росіянами / © Getty Images

На Донеччині тривають запеклі бої за Покровську агломерацію. Російські війська не спроможні досягти швидкого успіху на полі бою, тому активізували інформаційні атаки. Окупанти поширюють неправдиві чутки про нібито захоплення міста у спробі посіяти паніку.

Про це повідомляє 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Міські бої та брехня росіян

Військові зазначають, що ситуація у смузі відповідальності корпусу залишається складною. Росіяни активно штурмують північну частину Покровська. Проте українські захисники продовжують виконувати завдання з оборони та успішно стримують просування противника.

Через відсутність реальних стратегічних перемог ворог вдається до маніпуляцій.

«Ворог увʼяз у міських боях за Покровськ та наразі не може захопити місто з допомогою зброї. Тому противник намагається посилити пропаганду та дезінформацію, маніпулює вигадками про нібито „захоплення Покровська“», — йдеться у заяві ДШВ.

Логістика та ротації

Попри складну обстановку, логістичне забезпечення українського угруповання функціонує. Шляхи постачання працюють, хоча й перебувають під загрозою. На окремих ділянках окупанти намагаються діяти поблизу трас, але їх знищують швидше, ніж вони встигають закріпитися.

Ба більше, командування проводить операцію з розширення логістичних коридорів. Попри інтенсивні бойові дії, за останній тиждень Силам оборони вдалося провести кілька ротацій особового складу в районі Мирнограда.

До захисту агломерації залучено широкий спектр сил: Десантно-штурмові війська, штурмові підрозділи, оператори БпЛА, ССО, СБУ, а також бійці Нацгвардії та Нацполіції.

Нагадаємо, ЗСУ ліквідували групу, що намагалася зняти фейк про «захоплення» Покровська. Сили оборони утримують позиції, зокрема по лінії залізниці у Покровську.