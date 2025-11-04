ТСН у соціальних мережах

Битва за Покровськ: ГУР повідомило деталі операції в місті

Ситуація у Покровську залишається вкрай тяжкою.

Покровськ

Спецпризначенці ГУР продовжують операцію у Покровську. Точаться запеклі бої з російськими військами.

Про це повідомляє ГУР МО.

Деталі

Як зазначається, у Покровську працюють сили «Спецпідрозділу Тимура» ГУР МО України. Зокрема, здійснюється операція у вкрай важливому районі міста з точки зору фронтової логістики. Тривають важкі бої з російськими окупантами.

Спецпризначенців провели успішну десантну операцію та зайняли визначені рубежі. Вдалося пробити наземний коридор, щоб приєднались додаткові сили спецпідрозділу.

«Триває бойова робота, спрямована на ліквідацію спроб ворога розширити вогневий вплив на логістику в зоні відповідальності ГУР», — йдеться у повідомленні.

У зоні відповідальності працюють також інші спецпідрозділи ГУР МО України.

«З метою безпеки особового складу залучених підрозділів деталі операцій наразі не розкриваються», — пояснили у розвідці.

У Покровську триває злагоджена робота разом з усіма складовими Сил безпеки та оборони України.

Ранішу у ISW повідомили, що війська РФ просуваються в напрямку Покровська.

Так, фіксують просування в південній частині Мирнограда, що розташований на схід від Покровська, а також — у східному Родинському, що на північ від Покровська.

Окупанти намагаються встановити оборону в невизначених районах міста.

