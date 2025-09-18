- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 361
- Час на прочитання
- 1 хв
Битва за Покровськ: росіяни близькі, щоб захопити "ворота Донбасу" — Sky News
Російські війська змінюють тактику та намагаються оточити місто, яке називають «воротами Донбасу».
Покровськ Донецької області понад рік протистоїть атакам російської окупаційної армії, але, можливо, його оборона добігає кінця.
Про це в четвер, 18 вересня, пише Sky News, підкреслюючи, що українські захисники ведуть запеклу боротьбу за утримання найважливішого логістичного вузла, тоді як війська РФ намагаються їх оточити. Ситуація в Покровську погіршується.
За словами експертки з оборонних досліджень у Королівському коледжі Лондона Марини Мирон, окупанти контролюють усі шляхи постачання і змогли створити «зону ураження» безпілотниками, що значно ускладнює забезпечення українських військ.
Покровськ є важливим вузлом автомобільних і залізничних доріг, і країна-агресорка Росія розцінює його як «ворота Донбасу». Після захоплення російськими військами Покровська під загрозою опиняться Слов’янськ і Краматорськ, вказує Sky News.
За словами Марини Мирон, росіяни, відмовившись від масованих штурмів, намагаються Покровськ оточити. Це, як зазначила експерт, «змінений підхід» — замість масованих штурмів, які призводять до великих втрат, війська РФ обирають більш повільні операції з оточення. Подібний підхід застосовували окупанти і під час боїв за Бахмут.
Нагадаємо, за словами військового оглядача Богдана Мирошникова, ситуація на Покровському напрямку залишається однією з найскладніших на фронті. На півдні від Покровська окупанти намагаються закріпитися біля околиць, а в районі кількох населених пунктів точаться запеклі бої.