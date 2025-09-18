ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
361
1 хв

Битва за Покровськ: росіяни близькі, щоб захопити "ворота Донбасу" — Sky News

Російські війська змінюють тактику та намагаються оточити місто, яке називають «воротами Донбасу».

Автор публікації
Світлана Несчетна
Покровськ

Покровськ / © Getty Images

Покровськ Донецької області понад рік протистоїть атакам російської окупаційної армії, але, можливо, його оборона добігає кінця.

Про це в четвер, 18 вересня, пише Sky News, підкреслюючи, що українські захисники ведуть запеклу боротьбу за утримання найважливішого логістичного вузла, тоді як війська РФ намагаються їх оточити. Ситуація в Покровську погіршується.

За словами експертки з оборонних досліджень у Королівському коледжі Лондона Марини Мирон, окупанти контролюють усі шляхи постачання і змогли створити «зону ураження» безпілотниками, що значно ускладнює забезпечення українських військ.

Покровськ є важливим вузлом автомобільних і залізничних доріг, і країна-агресорка Росія розцінює його як «ворота Донбасу». Після захоплення російськими військами Покровська під загрозою опиняться Слов’янськ і Краматорськ, вказує Sky News.

За словами Марини Мирон, росіяни, відмовившись від масованих штурмів, намагаються Покровськ оточити. Це, як зазначила експерт, «змінений підхід» — замість масованих штурмів, які призводять до великих втрат, війська РФ обирають більш повільні операції з оточення. Подібний підхід застосовували окупанти і під час боїв за Бахмут.

Нагадаємо, за словами військового оглядача Богдана Мирошникова, ситуація на Покровському напрямку залишається однією з найскладніших на фронті. На півдні від Покровська окупанти намагаються закріпитися біля околиць, а в районі кількох населених пунктів точаться запеклі бої.

