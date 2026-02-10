Битва за Покровськ та Мирноград: експерт дав невтішну оцінку ситуації

Війна / © ТСН

Ситуація в Покровську і Мирнограді критично складна. Росіяни просочуються між вузлами оборони.

Про це в етері «КИЇВ24» зазначив Павло Лакійчук, директор безпекових програм центру глобалістики Стратегія XXI.

Він пояснює, що продавлювання лінії фронту немає. Між вузлами оборони противник просочується, накопичується в тилу і фактично далі починає діяти з цих ділянок під прикриттям дронів, малої авіації тощо, відповідних засобів.

«Росіянам нині не вдається охопити Покровськ-Мирноград, тому що вони спрямувались на два напрямки — з одного боку, застряли на Родинському, з іншого — частиною сил розвертаються на Північ, і тут їм дають по зубам», — зазначає Лакійчук.

Раніше ми повідомляли, що ситуація у районі Покровська та Мирнограду залишається вкрай напруженою. Армія РФ продовжує спроби прориву та посилює тиск на позиції ЗСУ. Тривають запеклі бої.

РФ затягує свою піхоту до північної частини Покровська, захід до міста наразі дуже обмежений. Російські війська накопичують сили на півночі Мирнограду, часом діють серед цивільних, і ведуть хаотичні бої з українськими захисниками.

За дани ми DeepState, в полі зору починає дедалі активніше з’являтися Родинське. Там противник з кожним днем посилює свій тиск.

«Однак найбільша проблема, що ворог здійснює рейди невеликими групами піхоти на захід від Родинського вглиб нашої оборони і вишукує пілотів, які на сьогодні під загрозою потрапити у вогневий контакт зі штурмовиками противника. Останні бої за Покровськ та Мирноград тривають», — додали аналітики.