Битва за Покровськ та Мирноград: генерал Ласійчук розповів, які частини міст контролюють ЗСУ

Покровський район

Реклама

Сили оборони України продовжують утримувати контроль над північними частинами Покровська та Мирнограда. Ворог намагається прорватися до стратегічних логістичних вузлів, проте українські десантники використовують новітні технології для стримування наступу.

Про поточну ситуацію в зоні відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ розповів його командир, генерал Євген Ласійчук, в інтерв’ю BBC.

Покровськ: ворог націлився на Гришине

За словами генерала, у Покровську окупаційні війська діють найбільш активно. Основний вектор тиску ворога — північно-західний напрямок.

Реклама

Мета РФ: вихід на населений пункт Гришине .

Тактика: окремі підрозділи противника намагаються «просочуватися» між бойовими порядками ЗСУ на півночі міста, щоб вийти за межі житлової забудови.

Мирноград: накопичення сил у південній частині

У Мирнограді ситуація залишається напруженою, ворог має часткове просування у південних районах міста.

«Там ворог намагається накопичити особовий склад і техніку. За даними розвідки, противник планує продовжувати спроби просування у напрямку північної частини Мирнограда», — зазначив Ласійчук.

Логістика та «війна роботів»

Генерал визнав, що логістичне сполучення з агломерацією наразі є складним. Для вирішення цієї проблеми та ефективної оборони 7-й корпус активно залучає технологічні рішення:

Ударні дрони («бомбери»): для точкового ураження живої сили та техніки. Наземні роботизовані комплекси: для виконання завдань у зонах, де ризик для особового складу є критичним.

Зазначимо, генерал Євген Ласійчук очолює 7-й корпус швидкого реагування ДШВ від літа 2025 року. Саме цей підрозділ є ключовим у захисті Покровсько-Мирноградського напрямку.

Реклама

Раніше командувач ДШВ бригадний генерал Олег Апостол оцінив можливість повного звільнення Покровська.