Битва за Покровськ та Мирноград триває: DeepState про критичну ситуацію та розпорошення росіян

Наступ РФ на Покровськ та Мирноград

Російські військові продовжують розпорошуватися по Покровську та його околицях, намагаючись встановити фізичний контроль в місті.

Про це пише аналітичний OSINT-проєкт DeepState.

За інформацією каналу, найбільше фіксацій росіян здійснюється в центральній та північній частинах Покровська, оскільки в південну літає все менше і менше екіпажів БПЛА. З боку Сил Оборони тривають спроби зачищати окремі райони, але основна робота виконується пілотами, які без перестану намагаються виявити противника та знищити.

«На жаль, ми часто чуємо „зачистили“, але це не вирішує суті проблеми, адже у росіян є можливості заводити в зачищений район нових піхотинців», — пояснює DeepState.

Одночасно з цим проблемною називають ділянку в районі населеного пункту Рівне та по відтинку між Покровськом та Красним Лиманом, де здійснюється постійна фіксація противника.

«Росіяни влаштовують там засідки, мінують ділянку та навіть вибудовують інженерні загородження, наприклад, у вигляді єгози. Це ускладнює логістику через дану місцевість і ставить під велике питання пересування в напрямку Мирнограду», — йдеться в повідомленні.

Ситуація в Мирнограді

Як зазначають бійці, логістика в Мирноград зараз здійснюється за допомогою НРК (наземні роботизовані комплекси — Ред.) та дронів. Техніка чи автомобілі вже довгий час не застосовується, а кожне фізичне висування в якусь точку це майже 100% потрапляння в засідку противника та входження з ним у вогневий контакт.

Зокрема, бійці скаржатья, що окрім своїх зон відповідальності, вони отримують завдання утримувати відповідний «перешийок», що вимагає додаткових ресурсів. На думку військових, доцільніше віддати цю ділянку додаткових підрозділам, які забезпечать проходження логістики і розвантажать ресурси інших бригад.

«Ситуація залишається критичною. Битва за Покровськ та Мирноград триває», — підсумували у DeepState.

Раніше журналістка ТСН Юлія Кирієнко повідомила, що вийти з Мирнограда бійцям ЗСУ тепер складно. Без контактних боїв з ворогом майже не можливо.