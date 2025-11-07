Битва за Покровськ: у Генштабі підтвердили, що війська РФ проникли до міської забудови

Покровськ / Архівне фото / © Associated Press

Російські окупаційні війська не відмовляються від намірів захопити Покровськ, а їхня основна мета полягає у створенні умов для оточення міста. Противник користується перевагою у силах та засобах, щоб інфільтруватись у міську забудову.

Про це повідомив начальник Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Андрій Гнатов під час брифінгу за підсумками Ставки верховного головнокомандувача у п’ятницю, 7 листопада, в ефірі телемарафону.

Дві головні цілі окупантів

Гнатов, підтвердив, що ситуація на Покровському напрямку залишається вкрай напруженою. За його словами, ворог не лише намагається захопити місто, але й має стратегічну мету створити умови для його оточення.

«Противник не відмовляється від спроб захопити Покровськ та створити умови для оточення», — підкреслив начальник Генштабу.

Генерал деталізував оперативну картину на цій ділянці фронту, підкресливши, що ворог активно використовує свою перевагу.

«Дійсно, там створена певна перевага в силах та засобах противника. Вони інфільтрувалися частково в міську забудову, особливо на південній околиці, і намагаються продовжити надалі наступ», — зазначив Гнатов, підтвердивши факт проникнення російських військ безпосередньо у житлові райони Покровська.

Він також додав, що всі рішення, які ухвалюються для проведення операції на цьому стратегічно важливому напрямку, не є публічною інформацією, тож не підлягає розголошенню.

Нагадаємо, Зеленський пояснив, навіщо Путіну потрібен Покровськ. За його словами, швидке захоплення міста є головною метою для Росії, оскільки це дозволить Москві просувати пропагандистський наратив про нібито неминуче захоплення всього Донбасу і тиснути на Захід, щоб той змусив Україну піти на поступки.