Битва за Покровськ: військовий пояснив, до чого вдається армія РФ

Покровськ

На Покровському напрямку ситуація складна. Противник продовжує намагання просуватися вперед.

Про це в ефірі «Ми Україна» розповів Микола Гриценко із позивним «Одеса», молодший лейтенант, начальник штабу 4 батальйону оперативного призначення «Сила свободи» бригади «Рубіж»

За його словами, армія РФ намагається проходити у міжпозиційному просторі, користуючись величезною нестачею піхоти та живої сили у ЗСУ.

«Намагається проходити в цьому міжпозиційному просторі нашому. Також застосовує техніку — мотоцикли, автомобілі й стандартну обшиту бронетехніку», — каже військовий.

Гриценко додає: противник вже не ставить собі за мету знищення позицій СОУ на передньому краї, або їх захоплення, а ставить собі собі за мету просунуть вглибину, рухатись вперед, перерізати шляхи логістики, брати під контроль вогневу підтримку, позбавляти ЗСУ дронів.

«Та кількість живої сили, яку він тут ас — це просто величезні цифри. Навпроти нас стоїть три ворожі бригади і щонайменше чотири полки морської піхоти. Саме живою силою ворог намагається нас задавити. Це ті самі „м’ясні штурми“, але ворог вже трохи розумніше до цього підійшов», — завершив Гриценко.

Раніше Зеленський заявив про провал РФ у Покровську.

«Наразі Росія провалила черговий визначений Путіним термін захоплення Покровська та Купʼянська, і терміни вкотре були перенесені», — наголосив він.