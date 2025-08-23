"Битва" за ухилянта: у Вінниці стався гучний скандал з поліцією (відео)

Конфлікт з ТЦК у Вінниці. Скріншот з відео «20 хвилин Вінниця»

У Вінниці 22 серпня поліція зупинила водія, який перебував у розшуку ТЦК. Перехожі у відповідь влаштували мітинг.

Відповідні відео поширили місцеві пабліки.

На кадрах видно автомобіль поліції та поліцейських біля нього. Натовп у відповідь кричить: «Ганьба». Зокрема, видно як жінка б’є по капоті автомобіля, а чоловік, якого намагалися затримати, перебуває в оточенні людей, що його захищають.

У Вінниці мітингувальники "відбивали" ухилянта у ТЦК

Як передає місцеве видання «20 хвилин Вінниця», на місце події виїхали вісім екіпажів поліції, а навколо зібралися сотні людей. У результаті конфлікту, який спровокував величезний затор, правоохоронці відпустили чоловіка, зазначили у виданні.

Реакція ТЦК

Вінницький обласний ТЦК «відхрестився» від скандалу. Там запевнили, що під час цього інциденту їхніх військових на місці не було.

«На момент подій, зафіксованих у відео, військовослужбовці Вінницького ТЦК та СП не проводили жодних заходів, пов’язаних із мобілізацією чи оповіщенням населення у зазначеній локації», — йдеться в повідомленні.

Що кажуть у поліції

Натомість у поліції розповіли, що зупинили 25-річного водія за порушення правил дорожнього руху. Як виявилося, він був у розшуку ТЦК як ухилянт.

«Під час перевірки документів 25-річний керманич, який з 13 квітня розшукується Вінницьким ОМТЦК та СП, пересів на пасажирське сидіння та намагався втекти. Правоохоронці обмежили його рух. Тим часом перехожі намагались завадити розгляду адміністративного провадження. Наразі проводиться перевірка», — йдеться в повідомленні.

Раніше у Вінниці виник конфлікт між цивільними родичами мобілізованих і військовими ТЦК та СП.

Місцеві ЗМІ і пабліки повідомляли, що люди штурмували будівлю стадіону для «визволення» чоловіків від ТЦК.