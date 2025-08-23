ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
349
Час на прочитання
2 хв

"Битва" за ухилянта: у Вінниці стався гучний скандал з поліцією (відео)

У Вінниці мітингувальники «відбивали» ухилянта у поліції.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Конфлікт з ТЦК у Вінниці. Скріншот з відео "20 хвилин Вінниця"

Конфлікт з ТЦК у Вінниці. Скріншот з відео «20 хвилин Вінниця»

У Вінниці 22 серпня поліція зупинила водія, який перебував у розшуку ТЦК. Перехожі у відповідь влаштували мітинг.

Відповідні відео поширили місцеві пабліки.

На кадрах видно автомобіль поліції та поліцейських біля нього. Натовп у відповідь кричить: «Ганьба». Зокрема, видно як жінка б’є по капоті автомобіля, а чоловік, якого намагалися затримати, перебуває в оточенні людей, що його захищають.

Як передає місцеве видання «20 хвилин Вінниця», на місце події виїхали вісім екіпажів поліції, а навколо зібралися сотні людей. У результаті конфлікту, який спровокував величезний затор, правоохоронці відпустили чоловіка, зазначили у виданні.

Реакція ТЦК

Вінницький обласний ТЦК «відхрестився» від скандалу. Там запевнили, що під час цього інциденту їхніх військових на місці не було.

«На момент подій, зафіксованих у відео, військовослужбовці Вінницького ТЦК та СП не проводили жодних заходів, пов’язаних із мобілізацією чи оповіщенням населення у зазначеній локації», — йдеться в повідомленні.

Що кажуть у поліції

Натомість у поліції розповіли, що зупинили 25-річного водія за порушення правил дорожнього руху. Як виявилося, він був у розшуку ТЦК як ухилянт.

«Під час перевірки документів 25-річний керманич, який з 13 квітня розшукується Вінницьким ОМТЦК та СП, пересів на пасажирське сидіння та намагався втекти. Правоохоронці обмежили його рух. Тим часом перехожі намагались завадити розгляду адміністративного провадження. Наразі проводиться перевірка», — йдеться в повідомленні.

Раніше у Вінниці виник конфлікт між цивільними родичами мобілізованих і військовими ТЦК та СП.

Місцеві ЗМІ і пабліки повідомляли, що люди штурмували будівлю стадіону для «визволення» чоловіків від ТЦК.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie