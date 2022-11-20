Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Бюджетний пиріг на заварці, який можна приготувати коли в холодильнику пусто

Автор
Ганна Носова
Дата публікації
Перегляди
184
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Бюджетний пиріг на заварці, який можна приготувати коли в холодильнику пусто

Рецепт бюджетного пирога на заварці

Рецепт смачного, суперекономного пирога без яєць та молока, для приготування якого не потрібно багато часу, міксера - читайте в матеріалі ТСН.ua

Переваги пирога на заварці:

  • Пиріг дуже бюджетний, мінімум недорогих продуктів, які є у кожної господині.
  • Рецепт не складний, приготувати може кожний.
  • Для перемішування інгредієнтів, не потрібний міксер чи блендер, чудово справиться ложка, що, безперечно важливо в умовах відключень електроенергії.
  • І найголовніше, пиріг виходить такою ж смачною як і дорога випічка.

Інгредієнти для приготування тіста:

  • цукор - 100-150 г,
  • варення без кісточок - 4 стол. ложки,
  • олія - 4 стол. ложки,
  • борошно - 250 г,
  • сіль на смак,
  • сода - 1 чайна ложка,
  • оцет - 1 стол. ложка.

Рецепт приготування пирога на заварці:

  • 2 чайних пакетики чорного чаю заливаємо 200  мл окропу, дамо час настоятися та охолонути.
  • Окремо в миску висипаємо 250 г борошна, додаємо пів стакана, можна трохи більше цукру (залежно наскільки кисле чи солодке варення). Додаємо одну чайну ложку соди, перемішуємо ложкою.
  • В охолоджену заварку додаємо оцет, по 4 столові ложки олії та варення, дрібку солі. Все ретельно перемішуємо до однорідності.
  • Вливаємо рідку частину тіста у миску с борошном, перемішуємо.
  • Дно форми застилаємо пергаментом, боки змащуємо олією. Виливаємо тісто, розрівнюємо.
  • Випікаємо пиріг у розігрітій до 180 С духовці 30-40 хвилин до сухої зубочистки.

За бажанням можна приготувати помадку.

Інгредієнти для приготування помадки:

  • какао - 1 стол. ложка,
  • цукор - 2 стол. ложки,
  • вода - 2 стол. ложки,
  • олія — пів столової ложки.

Приготування помадки для пирога:

  • Всі інгредієнти додаємо в сковорідку.
  • На невеликому вогні підігріваємо 1- 2 хвилини, перемішуючи до однорідності.
  • Готовою помадкою поливаємо пиріг.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
184
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація