Бюджетний пиріг на заварці, який можна приготувати коли в холодильнику пусто

Рецепт смачного, суперекономного пирога без яєць та молока, для приготування якого не потрібно багато часу, міксера - читайте в матеріалі ТСН.ua
Переваги пирога на заварці:
- Пиріг дуже бюджетний, мінімум недорогих продуктів, які є у кожної господині.
- Рецепт не складний, приготувати може кожний.
- Для перемішування інгредієнтів, не потрібний міксер чи блендер, чудово справиться ложка, що, безперечно важливо в умовах відключень електроенергії.
- І найголовніше, пиріг виходить такою ж смачною як і дорога випічка.
Інгредієнти для приготування тіста:
- цукор - 100-150 г,
- варення без кісточок - 4 стол. ложки,
- олія - 4 стол. ложки,
- борошно - 250 г,
- сіль на смак,
- сода - 1 чайна ложка,
- оцет - 1 стол. ложка.
Рецепт приготування пирога на заварці:
- 2 чайних пакетики чорного чаю заливаємо 200 мл окропу, дамо час настоятися та охолонути.
- Окремо в миску висипаємо 250 г борошна, додаємо пів стакана, можна трохи більше цукру (залежно наскільки кисле чи солодке варення). Додаємо одну чайну ложку соди, перемішуємо ложкою.
- В охолоджену заварку додаємо оцет, по 4 столові ложки олії та варення, дрібку солі. Все ретельно перемішуємо до однорідності.
- Вливаємо рідку частину тіста у миску с борошном, перемішуємо.
- Дно форми застилаємо пергаментом, боки змащуємо олією. Виливаємо тісто, розрівнюємо.
- Випікаємо пиріг у розігрітій до 180 С духовці 30-40 хвилин до сухої зубочистки.
За бажанням можна приготувати помадку.
Інгредієнти для приготування помадки:
- какао - 1 стол. ложка,
- цукор - 2 стол. ложки,
- вода - 2 стол. ложки,
- олія — пів столової ложки.
Приготування помадки для пирога:
- Всі інгредієнти додаємо в сковорідку.
- На невеликому вогні підігріваємо 1- 2 хвилини, перемішуючи до однорідності.
- Готовою помадкою поливаємо пиріг.
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