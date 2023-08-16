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Бюро економічної безпеки призначило нового директора: хто ним став

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Бюро економічної безпеки призначило нового директора: хто ним став

Андрій Пащук, директор Бюро економічної безпеки / Фото: Бюро економічної Безпеки України

Призначена особа здійснюватиме загальну координацію й контроль діяльності центрального апарату й територіальних управлінь.

Новим директором БЕБ став Андрій Пащук, який працював у відомстві з листопада 2022 року.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.

Деталі

Минулого року Пащука призначили як переможця конкурсу на зайняття вакантних посад штатних працівників БЕБ, які мають спеціальні звання.

"Наразі в.о. Директора БЕБ здійснюватиме загальну координацію і контроль діяльності центрального апарату (ЦА) та територіальних управлінь (ТУ) БЕБ та забезпечуватиме виконання інших завдань, передбачених Законом України "Про Бюро економічної безпеки України", – йдеться у повідомленні.

Раніше відзначалося, що попереднє керівництво БЕБ усунули від виконання обов'язків. Як зауважують у відомстві, йдеться про Едуарда Федорова, якого звільнили за згодою сторін 14 серпня 2023 року.

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Дата публікації
Перегляди
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