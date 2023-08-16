Бюро економічної безпеки призначило нового директора: хто ним став

Новим директором БЕБ став Андрій Пащук, який працював у відомстві з листопада 2022 року.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.

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Минулого року Пащука призначили як переможця конкурсу на зайняття вакантних посад штатних працівників БЕБ, які мають спеціальні звання.

"Наразі в.о. Директора БЕБ здійснюватиме загальну координацію і контроль діяльності центрального апарату (ЦА) та територіальних управлінь (ТУ) БЕБ та забезпечуватиме виконання інших завдань, передбачених Законом України "Про Бюро економічної безпеки України", – йдеться у повідомленні.

Раніше відзначалося, що попереднє керівництво БЕБ усунули від виконання обов'язків. Як зауважують у відомстві, йдеться про Едуарда Федорова, якого звільнили за згодою сторін 14 серпня 2023 року.

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