Бюро економічної безпеки запрацює через два місяці: директор відомства назвав свою зарплату

Очікувалося, що БЕБ запрацює 25 вересня.

Бюро економічної безпеки (БЕБ) може почати роботу приблизно наприкінці листопада цього року.

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Про це на пресконференції заявив директор новоствореного органу Вадим Мельник та повідомив, яка у нього буде заробітна плата на посаді очільника БЕБ.

"Ми отримали ряд державних реєстрацій, тому юридично Бюро економічної безпеки вже існує, проте не може почати свою діяльність, оскільки для цього штат апарату органу повинен бути укомплектований як мінімум на 30%. Думаю, це реально зробити за місяць-два максимум, приблизно до кінця листопада цього року", - пояснив він.

Також Мельник поділився, що на своїй посаді отримуватиме понад 120 тисяч гривень на місяць. "Мені відомо приблизний розмір моєї зарплатні - це понад 120 тисяч гривень", - зазначив чиновник та додав, що це без врахування премій, адже було поставлено завдання - не закладати керівникам премії, доки не буде продемонстровано ефективного результату роботи.

Нагадаємо, 28 січня 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про створення Бюро економічної безпеки. Бюро здійснюватиме заходи із запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття злочинів у сфері формування і використання фінансових ресурсів держави.

Статки нового голови БЕБ Вадима Мельника – "Секретні матеріали"

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