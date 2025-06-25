Бив і примушував до "покаяння": волинянин довів 13-річного сина до самогубства

Волинянина судили за доведення до самогубства 13-річного сина / © donbass.ua

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На Волині 65-річного чоловіка засудили до 8 років ув’язнення за доведення до самогубства свого 13-річного сина.

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.

Суд визнав 65-річного жителя одного із сіл Володимирського району винуватим у доведенні 13-річного сина до самогубства (ч.3 ст. 120 ККУ). Багатодітному батькові призначили покарання у виді восьми років позбавлення волі.

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Деталі трагічної історії

Нагадаємо, що підліток вкоротив собі віку увечері 12 травня 2023 року.

У прокуратурі відзначили, що дитина зазнавала систематичного знущання, побоїв, принижень, тотальних обмежень, залякувань релігійного змісту, примусу до покори, «послуху і покаяння».

У поліції розповідали, що чоловік проголосив себе сповідником дивної віри, за якою всі мають йому підкорятись і виконувати лише його настанови.

«Фігурант примушував сина відчувати образу, страх, провину та нікчемність, через що хлопець отримав психологічні травми, які заважали йому розвиватись. Він контролював його поведінку та думки, обмежував в будь-яких підліткових розвагах, завантажував роботою та нерідко наносив побої», — йшлося в повідомленні Волинської поліції.

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За словами правоохоронців, такий тиск і знущання вплинули на емоційний стан хлопця, що він вирішив вчинити самогубство.

Як уточнює «Суспільне», декілька років тому також закінчила життя самогубством ще одна дитина у цій родині.

Раніше повідомлялося, що у Києві чоловік довів до самогубства 18-річного хлопця своєї падчерки