Бив каменем і трощив намети: на Закарпатті затримали джипера за напад на туристів (фото)

Затримання підозрюваного / © Закарпатська обласна прокуратура

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На Закарпатті правоохоронці затримали 47-річного мешканця Тячівщини, підозрюваного у нападі на туристів біля гірського озера Апшинець у Карпатах — чоловік бив потерпілого каменем та трекінговою палицею.

Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура у Facebook.

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Конфлікт через зауваження

Йдеться про сутичку між туристами та джиперами, яка сталася біля високогірного озера у Карпатах. Група чоловіків на позашляховиках прибула на територію пам’ятки природи місцевого значення — озеро Апшинець, що на Свидовецькому масиві. У відповідь на зауваження туристів про заборону проїзду автівками затриманий безпричинно розпочав сварку з одним із туристів.

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Під час нападу він спочатку вдарив потерпілого каменем, а потім наніс серію ударів металевою трекінговою палицею по всьому тілу. Напад завершився повним пошкодженням туристичних наметів і спорядження.

Яка відповідальність загрожує нападникові

Наразі слідчі готують затриманому офіційну підозру в хуліганстві (ч. 4 ст. 296 КК України). Прокуратура проситиме суд залишити чоловіка під вартою на час розслідування.

«Те, що сталося біля озера Апшинець, не залишиться без належної реакції. Цю справу тримаю на особистому контролі. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до нападу, і кожен із них відповідатиме за свої дії. Покарання буде невідворотним та справедливим», — наголосив керівник обласної прокуратури Мирослав Пацкан.

Хто причетний та яких збитків зазнали туристи

Анонімна сторінка «Вартові Карпат» стверджує, що серед учасників інциденту були туристи, а також нібито місцевий мешканець Йосип Варга, який організовує джип-тури, депутат Мостиської міськради від УГП Юрій Дьолог та директор українського чаптеру міжнародного мотоклубу власників Harley-Davidson Володимир Ренчка.

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За підрахунками активістів, реальні збитки відпочивальникам становлять понад 20 тисяч гривень — через втрату наметів їм довелося негайно спускатися з гір до найближчого населеного пункту, щоб не залишитися вночі просто неба.

Потерпілий звернувся до медичного закладу, де в нього зафіксували забої м’яких тканин спини, грудної клітки, плеча та передпліччя. У коментарі виданню «УП.Життя» у спільноті розповіли, що після консультації з адвокатом і поліцейськими чоловік вирішив не звертатися із заявою про побиття.

За інформацією «Вартових Карпат», які поспілкувалися зі свідками та постраждалими, білий позашляховик з наліпкою нідерландського благодійного фонду Protect Ukraine з’явився поблизу озера ввечері 23 серпня. На оприлюдненому відео видно, як автівка проїжджає по заповідних альпійських соснах та джерелу.

Що кажуть очевидці

За словами очевидців, компанія в машині мала явні ознаки алкогольного сп’яніння. Після зупинки водій зайшов у водойму, попри її охоронний статус, а коли туристи зробили йому зауваження, почав грубо лаятися та погрожувати їм фізичною розправою.

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Затримання підозрюваного / © Закарпатська обласна прокуратура

Затримання підозрюваного / © Закарпатська обласна прокуратура

Затримання підозрюваного / © Закарпатська обласна прокуратура

Активісти розповідають, що згодом чоловік підійшов до туриста, який зробив йому зауваження, і почав рвати руками намети в таборі. Коли відпочивальник застосував проти нього газовий балончик, нападник кинувся на нього з кулаками, підняв камінь і вдарив мандрівника по спині. Після цього чоловік пішов промивати очі до озера, а згодом повернувся й пошкодив ще одну палатку — дівчини, якої на той момент не було на місці. Інший очевидець, який намагався його зупинити, отримав удар трекінговими палицями по обличчю.

За даними «Вартових Карпат», інші пасажири позашляховика пропонували постраждалому ніж для «вирішення» конфлікту, а сам нападник погрожував розправою. Перед тим як покинути озеро, компанія передала свідку 4,4 тисячі гривень на відшкодування пошкодженого майна, які той згодом передав постраждалому.

Нагадаємо, у Києві сталася стрілянина між силовиками під час спецоперації з запобігання теракту ФСБ РФ. СБУ заявила про напад підрозділу Сил оборони, не уточнивши, якого саме. За даними ЗМІ та пабліків, на місці могли бути представники ГУР.

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