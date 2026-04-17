Бив об стіну та катував: суд ухвалив вирок вітчиму за вбивство немовляти

Суд ухвалив рішення про довічне позбавлення волі чоловікові, якого визнано винним у смерті 8-місячного хлопчика на Кіровоградщині.

Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко у Telegram.

За словами прокурора, дитині було вісім місяців, і вона померла внаслідок жорстокого поводження з боку вітчима. Він зазначив, що хлопчик не встиг зробити перших кроків і сказати перші слова, а останній місяць життя провів у тяжких стражданнях.

Прокурор повідомив, що чоловік систематично знущався з немовляти: завдавав ударів, кидав дитину, гасив недопалки об її тіло, а також перекидав коляску разом із дитиною. Згодом, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, він кілька разів ударив хлопчика головою об стіну. Того ж дня дитина померла.

Згідно з висновками експертизи, йшлося не про одноразовий випадок насильства, а про тривале катування. На тілі дитини зафіксовано численні опіки, гематоми та садна.

Як зазначив Генпрокурор, обвинувачений протягом розгляду справи не визнавав провини та намагався перекласти відповідальність на матір дитини.

Суд першої інстанції призначив вітчиму 15 років позбавлення волі, однак прокуратура оскаржила це рішення, вважаючи покарання надто м’яким.

Апеляційний суд погодився з доводами обвинувачення, скасував попередній вирок і призначив чоловікові довічне позбавлення волі.

«Довічний вирок це максимальна міра, передбачена законом. Але навіть він не здатен відновити справедливість у повному сенсі», — резюмував Руслан Кравченко.

