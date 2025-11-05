Бив жінок із дітьми та плював їм в обличчя: як суд покарав киянина

Хулігана у Києві засудили до 5,5 років у’язнення за напади на жінок з дітьми / © Pixabay

У Києві засудили 31-річного чоловіка, який вчиняв хуліганські дії щодо незнайомих жінок, які гуляли з дітьми у Дарницькому районі столиці. Суд визнав обвинуваченого винним у грубому порушенні громадського порядку, що супроводжувалося особливою зухвалістю.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Фігурант вже був відомий правоохоронним органам і перебував на іспитовому терміні за крадіжку. Тепер, за сукупністю вироків, він відбуватиме покарання за ґратами — за рішенням суду, чоловіка позбавили волі терміном на 5,5 років.

Дії обвинуваченого були кваліфіковані як хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку «з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом» (ч. 1 ст. 296 ККУ).

За даними прокуратури, обвинувачений у стані алкогольного сп’яніння ставав агресивним, після чого на вулиці підходив до незнайомих жінок з дітьми, погрожував їм, штовхав та бив. Всі зафіксовані епізоди агресії відбулися у вересні — жовтні 2025 року.

«Так, одну з постраждалих він побачив на дитячому майданчику, підійшов до неї, плюнув в обличчя та почав залякувати. Інша жінка йшла вулицею з дитячим візочком. Чоловік схопив її за волосся, штовхнув у двері кав’ярні та завдав їй удар ногою», — зазначає прокуратура.

Нагадаємо, у Києві 23-річний п’яний молодик розбив двері автобуса та напав на пасажирів. Суд врахував невідбуте покарання за попередній злочин, а відтак засудив молодика до пʼяти років та трьох місяців позбавлення волі.