БЗВП стане обов’язковою дисципліною у всіх українських вишах 2025 року: що вивчатимуть студенти

БЗВП, пройдена під час навчання у вищому навчальному закладі, буде альтернативою базовій військовій службі.

Відповідно до закону про мобілізацію, що набув чинності у травні минулого року, від 1 вересня 2025 року базова загальновійськова підготовка буде впроваджена у всіх вищих навчальних закладах України. Її вивчатимуть як окрему навчальну дисципліну, обов'язкову для всіх студентів чоловічої статі. Жінки можуть проходити БЗВП лише за власним бажанням.

Про це пише NV.

БЗВП у вишах буде прирівнюватись до базової військової служби. За підсумками такого вишколу студенти отримуватимуть:

військово-облікову спеціальність;

навички та вміння поводження зі зброєю та вибуховими пристроями;

знання щодо домедичної допомоги пораненим та поведінки на полі бою.

Крім того, без проходження БЗВП буде неможливо влаштуватися на роботу в поліцію, прокуратуру, та органи влади, але ця норма набуде чинності лише за рік – від 1 вересня 2026 року.

Хто має пройти базову військову службу

Водночас 2025 року в Україні мають впровадити базову військову службу замість скасованої строкової. Її проходитимуть чоловіки віком 18-25 років, які не є студентами. При цьому 24-річні чоловіки проходитимуть службу обов'язково, а молодші хлопці можуть самостійно обрати рік служби, щоб встигнути її пройти до досягнення 25-річчя.

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Законом також встановлені строки базової військової служби:

в мирний час, в особливий період (крім періоду дії воєнного стану) — до 5 місяців, з яких до 3 місяців здійснюється БЗВП, до 2 місяців — фахова підготовка;

під час дії воєнного стану — до 3 місяців, з яких принаймні 1 місяць виділяється на БЗВП, а до 2 місяців — на фахову підготовку.

Як і БЗВП, базову військову службу обов'язково проходитимуть придатні за станом здоров'я чоловіки 18-25 років та жінки, які мають таке бажання. Але, щоб отримати направлення на проходження базової військової служби, необхідно буде пройти не тільки медогляд, а й професійно-психологічний відбір.

Відстрочку від базової військової служби можуть отримати:

тимчасово непридатні до військової служби;

учні та студенти різних закладів освіти, які не проходять БЗВП, але лише до досягнення 24-річного віку;

обрали рік для проходження базової військової служби;

мають право на відстрочку за сімейними обставинами або з інших поважних причин;

підозрювані у вчиненні кримінального правопорушення та підсудні особи.

Нагадаємо, на думку Максима Жоріна, в Україні слід на державному рівні запровадити базову загальновійськову підготовку, яка буде обов’язковою для всіх громадян. Він зауважив, що щоразу після таких курсів знаходяться ті, хто потім добровільно йде служити до війська.

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