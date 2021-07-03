Царство скель та води: як відпочити у Мигії Миколаївської області

Царство скель та води: як відпочити у Мигії Миколаївської області

Добре відпочити та отримати нові враження можна і в маленьких селищах.

Мигія розташована на березі Південного Бугу, на території заповідника "Гранітно-степове Побужжя". Це місце унікальне у всіх розуміннях. Тут ви знайдете і зелену природу, і скелі, і озера, і швидкі річки, і пороги.

Мигія – село старе. Його назва походить від грецького слова "емігея" (моя земля). За легендою, греки побачивши кам’янисту землю, дуже схожу на рідну Грецію, назвали її своєю (подейкують, що це був сам Геродот).

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Інша версія походження назви пов’язана з миготінням козацьких вогнищ на берегах Буга.

Інфраструктура у Мигії, у порівнянні з іншими місцями традиційного відпочинку на природі, досить розвинена: є все необхідне для проживання, харчування, водного спорту (прокат спорядження).

Розваги

На Мигійських порогах проводяться міжнародні змагання з плавання на байдарках та рафтах, адже тутешня байдарочна траса посідає друге місце в Україні за складністю сплаву.

Мигійські пороги є частиною Національного природного парку "Бузький Гард", що займає територію понад шість тисяч гектарів. Це вузький скелястий каньйон на річці Південний Буг. Саме через цю особливість він популярний серед любителів екстремальних водних видів спорту – рафтингу, слалому.

Безумовно, рафтинг є родзинкою Мигії. Але останніми роками тут успішно розвиваються й інші напрями екстремальних розваг. Серед них роуп-джампінг, більш відомий в народі під назвою "тарзанка".

Любителям пропонують стрибнути з мосту висотою 35 метрів над річкою Південний Буг. Міст цей - у селі Іванівка, навколишні краєвиди якого теж зачаровують.

Ще один вид розваг у Мигії - 500-метровий швидкісний спуск по крутонахиленому тросу.

Якщо ви не займалися ніколи раніше водним туризмом, беріть інструктора.

Середня ціна такого задоволення – 250 грн з людини. Вартість залежить від компанії, яка надає послуги, та маршруту. Рафтинг на коротку дистанцію триває 1-1,5 год, на довгу – 3-3,5 год.

Сплавлятися річкою можна як у великому човні компанією разом з інструктором, так і самотужки у надувних байдарках.

Радонове озеро

Ще однією природною пам'яткою Мигії є радонове озеро. Озеро, відоме також як "Чорне море", виникло на місці старого гранітного кар'єру.

Вода в ньому дуже чиста. Крім корисних властивостей, в озері комфортно купатися і стрибати зі скель різної висоти - підводних каменів немає.

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Екскурсоводи, що супроводжують сюди групи туристів, та місцеві старожили розповідають про озеро безліч різних історій. Навіть про глибину озера точаться суперечки. За різними даними, вона сягає від 24 до 46 метрів. Також говорять про те, що кар'єр заповнився водою буквально за одну ніч, а робітники, які пішли ввечері додому, залишивши обладнання на дні котловану, вранці побачили вже водну гладь. Тому і ходять розповіді про екскаватори та трактори на дні озера.

Обов'язковий пункт - візит до парку "Бузький Гард" з красивими каньйонами, скелями, островами, порогами Південного Бугу. Тут налічується 900 видів рослин, 26 з яких занесені до Червоної книги України, і мешкає 22 види тварин. А ще на Південному Бузі в XIX-XX століттях було зведено багато водяних млинів: частина з них зберіглася до сих пір.

Протичанська скеля – місце для скелелазіння та пішого туризму. На вершину (40 метрів) можуть піднятися усі охочі. З неї відкривається краєвид на річковий поріг Інтеграл. Під скелею з правого боку розташоване місце для безкоштовного кемпінгу та вихід в річку до порогу Інтеграл, а з лівого – волейбольні та дитячі майданчики, місце для паркування та пляжі.

Дістатися до села Мигія можна автомобілем або автобусом. Свій особистий транспорт можна залишити поруч на спеціальній стоянці для туристів. Потягом теж можна доїхати, але потім доведеться ще робити пересадку на маршрутці, яка довезе до самої Мигії.

Що стосується житла, зупинитися можна на базі кемпінгу або ж в готелі. Ціни помірні. На території готельного комплексу також є кафе, альтанки з мангалами, сауна, басейн.

Ціни за добу з людини – від 200 грн.

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