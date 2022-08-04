Це або злочин, або помилка: Зеленський повідомив про "загальмовані" 8 млрд євро для України

Яка саме європейська країна наразі "гальмує", глава нашої держави не сказав.

Штучна затримка макрофінансової допомоги Україні від одної з країн ЄС – це або злочин, або помилка.

Саме так сказав президент України Володимир Зеленський.

"Щодня й у різні способи нагадую деяким лідерам Євросоюзу, що не можна робити заручниками їхньої нерішучості або бюрократизму українських пенсіонерів, наших переселенців, наших учителів та інших наших людей, які залежать від бюджетних виплат. 8 млрд євро для України наразі загальмовані. І така штучна затримка макрофінансової допомоги нашій державі – це або злочин, або помилка, і складно сказати, що з цього гірше в таких умовах повномасштабної війни", - зазначив Зеленський.

Однак президент не назвав країну ЄС, про яку йшлося у його зверненні.

"Яка європейська країна зараз гальмує це, називати не хочу. Будемо вірити, що це все ж таки помилка і що її буде виправлено", - додав він.

Нагадаємо, що офіційний курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксований на новому рівні. Так, він зріс на 25% - від 29,25 грн/дол. до 36,57 грн/дол. Таке рішення, зазначають в НБУ, ухвалене на тлі економічного стану України під час війни та зміцнення долара США до інших валют.

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