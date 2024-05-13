Це атаки проти моїх співвітчизників: Усик закликав світ зупинити енергетичний терор росії

Український боксер Олександр Усик разом з ДТЕК просить світову спільноту допомогти захистити і відновити українську енергосистему від російських терористичних атак.

Боксер записав відповідне відеозверення, опубліковане в його соціальних мережах.

«Це атаки, скеровані проти людей, проти їхньої безпеки і безпеки держави. Мене це торкається особисто, бо там мій дім і моя родина, яка теж під загрозою. Я вдячний простим енергетикам, які зараз відновлюють зруйновану інфраструктуру за їх роботу», - наголосив Олександр Усик.

Він пообіцяв докласти максимум зусиль, аби підтримати енергетиків і допомогти їм забезпечити українців світлом та теплом взимку.

«Якщо я можу чимось допомогти моїм співвітчизникам, щоб вони не сиділи зимою без світла, тепла і води, якщо я можу звернути увагу світу на цю загрозу, я обов’язково це зроблю. Слава богу за все та слава Україні», - зазначив боксер.

Нагадаємо, компанія ДТЕК Ріната Ахметова та боксер Олександр Усик запустили спільну кампанію «Битва за світло», мета якої привернути увагу світу на критичне становище української енергосистеми внаслідок російських ракетних атак і залучити додаткову допомогу міжнародних партнерів для її захисту та відновлення.

Мова зокрема йде про поставку запасних комплектуючих для всіх енергетичних компаній, які постраждали внаслідок обстрілів, та додаткових систем ППО для України.

Кампанія «Битва за світло» стартувала напередодні бою Олександра Усика з британцем Тайсоном Ф’юрі за звання абсолютного чемпіона світу, який пройде 18 травня в Саудівській Аравії.